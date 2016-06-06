5月底中国公募基金规模8.09万亿 需提升核心竞争力--证监会官员

路透上海6月6日 - 中国证监会副主席李超表示，公募基金行业需要进一步提升核心竞争力，为理财资金提供多元化、组合性的投资产品；而截至5月底，公募基金管理规模为8.09万亿元人民币，基金管理公司及其子公司专户业务规模达到15.34万亿元。

中国证券报周一引述李超指出，当前中国财富管理行业方兴未艾，面临难得发展机遇：一是居民理财需求持续提升，为公募基金发展奠定了坚实基础；二是提高直接融资比重、发展多层次资本市场为公募基金提供了巨大发展空间；三是社会保障体制改革全面深化将为公募基金发展带来新的动力。

他并称，公募基金目前依然存在不成熟、不规范的问题，如产品同质化比较严重，收益特征、风险特征没有实质区别，自身优势没有体现；投资回报的稳定性尚欠佳。

此外风险管理能力仍待提高，跟风发行产品、抢占市场份额、集中持股等现象还一定程度的存在；投资者适当性标准执行不严等。在创新发展过程中，部分公司还存在业务错位和组织架构错位、风险控制不力等问题。

他表示，公募基金应夯实发展基础，注重吸取境内外优秀公司的成功经验，找准自身发展瓶颈，提升研究能力、专业水准和合规风控水平。找准创新发展定位，在坚持资产管理基础上，拓展差异化竞争优势。

李超还透露，目前持有公募基金份额的个人投资者约1.5亿人；据统计，运作五年以上的债券基金、混合基金和主动管理的股票型基金，2011年-2015年的年化收益率分别为7.1%、9.74%和10.06%，远高于同期存款利率。

而公募基金的发展培育了一大批专业的财富管理人才，目前中国共有公募基金管理公司101家，从业人员约1.7万人。此外公募基金还开辟了跨境财富管理的合规渠道，截至5月底，中国QDII（合格境内机构投资者）产品共107只，规模超过750亿元，投资涉及全球主要金融市场。（完）