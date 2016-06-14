中国严禁违规使用结构调整专项奖补资金 不得用于平衡地方财力

路透北京6月14日 - 为加快淘汰钢铁、煤炭行业落后产能，中国财政部周二发布通知明确，严禁违规使用工业企业结构调整专项奖补资金，不得用于平衡地方财力；并按照早退多奖原则，在计算年度化解过剩产能任务时，2016-2020年分别按照实际产能的110%、100%、90%、80%和70%测算。

刊登在财政部官网的通知要求，严格按照资金管理办法使用资金，严禁违规使用专项奖补资金，各地区不得以任何名义截留、挪用专项奖补资金，不得以任何名义从专项奖补资金中提取工作费、管理费或奖励费等各类费用，不得将专项奖补资金用于平衡地方财力。

“省级政府对财政资金使用和管理负总责，要完善风险防控预案，及时发现和处置风险隐患。财政部将组织对资金使用情况进行专项检查，对存在虚报冒领等骗补行为的地区，将视情节轻重相应扣回该地区的专项奖补资金。”通知称。

根据管理办法，专项奖补资金分为基础奖补资金和梯级奖补资金两部分，其中基础奖补资金占当年资金规模的80%，梯级奖补资金占当年资金规模的20%。

专项奖补资金标准按预算总规模与化解过剩产能总目标计算确定，钢铁，煤炭行业专项奖补资金按两行业需安置职工人数等比例确定。拨付地方和中央企业的专项奖补资金分别核定，分开使用，年度资金规模分别按具体公式来确定。

中国此前已明确宣布，计划今明两年用1,000亿元人民币的专项奖补资金，用于钢铁、煤炭两行业的淘汰落后产能和人员安置等工作。

财政部上月印发工业企业结构调整专项奖补资金管理办法，明确中央财政设立工业企业结构调整专项奖补资金，对地方和中央企业化解钢铁、煤炭行业过剩产能工作给予奖补，鼓励地方政府、企业和银行及其他债权人综合运用兼并重组、债务重组和破产清算等方式，实现市场出清；并实施钢铁煤炭行业有关税收优惠政策。（完）