中国严禁违规使用结构调整专项奖补资金 不得用于平衡地方财力

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京6月14日 - 为加快淘汰钢铁、煤炭行业落后产能，中国财政部周二发布通知明确，严禁违规使用工业企业结构调整专项奖补资金，不得用于平衡地方财力；并按照早退多奖原则，在计算年度化解过剩产能任务时，2016-2020年分别按照实际产能的110%、100%、90%、80%和70%测算。
刊登在财政部官网的通知要求，严格按照资金管理办法使用资金，严禁违规使用专项奖补资金，各地区不得以任何名义截留、挪用专项奖补资金，不得以任何名义从专项奖补资金中提取工作费、管理费或奖励费等各类费用，不得将专项奖补资金用于平衡地方财力。
“省级政府对财政资金使用和管理负总责，要完善风险防控预案，及时发现和处置风险隐患。财政部将组织对资金使用情况进行专项检查，对存在虚报冒领等骗补行为的地区，将视情节轻重相应扣回该地区的专项奖补资金。”通知称。
根据管理办法，专项奖补资金分为基础奖补资金和梯级奖补资金两部分，其中基础奖补资金占当年资金规模的80%，梯级奖补资金占当年资金规模的20%。
专项奖补资金标准按预算总规模与化解过剩产能总目标计算确定，钢铁，煤炭行业专项奖补资金按两行业需安置职工人数等比例确定。拨付地方和中央企业的专项奖补资金分别核定，分开使用，年度资金规模分别按具体公式来确定。
中国此前已明确宣布，计划今明两年用1,000亿元人民币的专项奖补资金，用于钢铁、煤炭两行业的淘汰落后产能和人员安置等工作。
财政部上月印发工业企业结构调整专项奖补资金管理办法，明确中央财政设立工业企业结构调整专项奖补资金，对地方和中央企业化解钢铁、煤炭行业过剩产能工作给予奖补，鼓励地方政府、企业和银行及其他债权人综合运用兼并重组、债务重组和破产清算等方式，实现市场出清；并实施钢铁煤炭行业有关税收优惠政策。（完）
(发稿 沈燕; 审校 张喜良)
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路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。