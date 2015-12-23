中国多家银行私募基金管理人资格被叫停 设立资管子公司料加速

路透北京12月23日 - 多位银行人士周三向路透确认，此前其所在行获批的私募基金管理人资格备案被叫停。业内人士指出，商业银行获取私募基金牌照主体及获批流程存瑕疵是此次被叫停的主要原因，商业银行未来可在成立子公司的基础上申请私募基金牌照。

财新网稍早报导称，17家商业银行的私募基金管理人资格备案被叫停。多家商业银行收到窗口通知，监管部门将依法撤回其在中国证券投资基金业协会的私募基金管理人资格备案。

“很多私募的牌照批给了部门，后来也批给了银行，是银行设立子公司还是部门投资？如果是部门投资则违背了商业银行法。”一位股份制银行资管部负责人表示，对银行私募投资能否最终落地表示怀疑。

从2015年6月开始，共计17家商业银行获批私募基金的管理人资格，其中5家上市银行以部门为主体进行备案；另外12家商业银行以法人银行为主体进行备案。

中国商业银行法对银行从事权益类投资有所限制，其第四十三条规定，商业银行在境内不得向非银行金融机构和企业投资。

上海法询金融信息服务公司董事长孙海波指出，上述法律限制应仅局限于自营投资业务，如果能做到彻底的风险隔离，并不妨碍理财资管从事的权益类投资，而终极的风险隔离仍然需要资管部门成立独立子公司的法人化改革。

“鉴于目前商业银行尚未完成子公司化改造，而且从风险隔离上和信托、公募基金比不具有同等信托法和基金法所赋予的资管地位；所以银监会有理由在资管子公司法人化之前叫停。”孙海波称。

“接下来子公司成立速度应该会加快，这是业务实际需要。”某银行资管部人士对路透表示。

私募管理人资格申请流程问题，孙海波举例称，目前的资产管理监管格局是严格按照法人监管原则进行划分，直到2013年证监会向保险资产管理机构放开公募基金牌照才稍有突破；但即便如此，保险机构在申请相应牌照之前也需要获得保监会批复。

此前，中国建设银行(0939.HK)601939.ss11月末成立养老基金管理公司，也是由银监会作为机构监管主体，由人社部和保监会按照职责分工，依法对相关经营业务实施监管。（完）