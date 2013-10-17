美债疑云暂消难提振中国商品期货多头人气

* 工业品期货全线冲高回落

* 市场焦点重回基本面，关注国内需求及政策

* 黄金面临多重长线利空

路透上海10月17日 - 中国主要工业品期货周四全线冲高回落，尽管美国国会在最后一刻达成债务上限协议，暂时解除了违约警报，但鉴于该结果并未出乎外界意料，商品市场呈利好兑现式的回落。

分析师表示，债务协议的达成并未能打破商品市场的原有运行节奏，投资者关注点将逐渐转向各品种的基本面。

由于此前参议院达成协议的消息已传至隔夜金融市场，带动美股大涨，国内主要工业品盘初小幅冲高，沪铜一度创出月内高位。但涨势昙花一现，北京时间中午奥巴马总统正式签署债务法案时，大部分品种已抹去早盘涨幅，午盘仍难挽颓势。

截至收盘，沪铜主力1401合约下跌0.77%至51,800元，跌穿52,000关口，沪胶跌幅更是达到2.42%。焦炭和塑料等其他工业品亦呈现高开低走的态势。

“协议的达成对铜等工业品的中期走势可能有宏观上的支撑，但并非拉动。”安信期货的金属分析师佟玲指出，“市场关注重点仍放在商品的基本面上。”

她并称，目前部分工业品的运行节奏更多地是跟着国内来走。以铜为例，四季度供应料较为宽松，大家都在等待需求端是否能跟上，以及三中全会会出台哪些政策。

“现在市场大多在观望等待，消费和政策端都存在不确定性，期价也没有太过明确的方向，”佟玲表示。

**金价反应近乎“麻木”**

尽管近几日来，围绕债务上限的谈判几经反复，但以往对金融市场颇为敏感的国际金价却异常淡定，始终在1,300美元下方弱势整理。原本预期中的避险情绪被多重的利空因素所掩盖。

“黄金市场对协议的达成有些‘麻木’，因之前主要机构对美债上限问题的看法都偏向乐观，在操作上也不会有过激的行动。”宏源期货的贵金属分析师冯海虹表示。

上海期金主力1312合约今日收盘持平于上日结算价，报每克254.70元。截至北京时间15:00，现货金至每盎司1,278.51美元，微跌1.48美元。

冯海虹指出，中东等地缘政治紧张趋缓、全球经济复苏温和，加之美联储将逐步收紧货币政策，这些均构成黄金的长期利空因素，债务协议达成并不会大幅改变市场的偏弱节奏。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust表示，周三其黄金持仓量减少3.6吨，至885.53吨。该基金持仓量近期持续小幅下滑，亦表明市场对黄金投资的意愿出现消退。 (完)

(发稿 丁琦)

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