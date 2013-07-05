中国冷门期货品种“边缘化”明显 流动性尴尬待解

作者 丁琦

路透北京7月5日 - 在国际大宗商品价格低迷背景下，中国期货市场上半年却成交火热。不过，部分期货品种被“边缘化”的趋势也愈发明显，无论持仓量还是成交活跃度都徘徊于“冰点”附近。这不仅让普通投资者无从下手，更难以实现期货套期保值和价格发现的功能。

市场人士表示，产业形势变化、合约规模设置不当，以及收储等政策性影响，都是部分品种遭冷遇的原因。管理层在不断推出期货新品种的同时，也应考虑帮一些被市场打入“冷宫”的品种找到恰当出路。

“越少交易的品种，流动性就越差；而缺乏流动性的合约，反过来对投资者的吸引力也就越低，这就陷入了一个恶性循环，”上海中期的高级分析师方俊锋表示。

中国期货业协会统计显示，上半年国内期市成交量突破10亿手大关，成交金额高达128.3万亿元。但在国内三大商品期货交易所挂牌的31个期货品种中，有八个品种成交额占市场全部份额还不到0.05%，其中沪铅、普麦、豆二、线材和燃料油的份额甚至跌到0.01%及以下，半年来这五大“冷门”品种的成交额之和也仅119亿元，只相当于半年度“成交冠军”--焦炭的千分之一。

其中，前些年一度交投活跃的燃料油期货继去年首现单日“零成交”后，今年上半年又多次遭遇单日各合约齐交“白卷”的尴尬，截至本周四，该品种总持仓量只有可怜的14手。

由于一些品种长期游离于主流交易品种之外，以至于一些业内人士在提及时也流露出久已生疏的意味。

浙江某期货公司的能源化工研究员在被问及对燃料油的看法时，不自觉地停顿想了一下，“这个品种现在没人做，我们也很长时间没关注了。记得08、09年时日成交量曾高达100多万手，持仓也有2、30万(手)，还有客户进行过套保操作，改成大合约之后，就逐渐被市场冷落了。”

他所指的“大合约”，是两年多前管理层决定从燃料油合约开始，提高部分上市期货品种的交易单位，以达到调高参与门槛、抑制过度投机的目的。

**大合约并非罪魁**

有市场人士指出，在当前中国期市机构投资者比例不足5%的背景下，交投活跃的散户仍是流动性的最大提供者，大合约的实行限制了他们的参与，确实对部分品种的流动性有较大影响；但将上述冷门品种的“不幸”完全归咎于合约规模也有失偏颇。

有意思的是，与交投冷清的燃料油、铅等品种一样，半年来成交额最大的品种焦炭竟然也属于“大合约”阵营，每手100吨的合约规模非但没有吓退普通投资者，还吸引了大量机构和企业参与套保和套利。中期协数据显示，今年1-6月大商所焦炭期货累计成交115,352亿元，同比暴增180多倍。

“焦炭的合约规模虽然较大，但由于每吨价格较低，实际参与门槛不算太高，一个跳动点就价值100元；再加上国内煤炭市场规模庞大，期货对投机资金和希望参与套保的煤炭业者都有不小的吸引力，所以大合约扼杀流动性也不能一概而论，”光大期货分析师唐嘉宾表示。

而螺纹钢和线材这两个在同一天上市品种的不同境遇，则反映出另一个问题。作为建筑用钢的代表，螺纹钢期货刚推出就受到交易者的青睐，至今仍稳居成交前三；而用途较窄的线材尽管上市之初成交也较活跃，但此后却一路下滑，直到目前的每天寥寥几手。

分析师指出，同样作为建筑钢材，螺纹钢和线材之间多少存在一些雷同。在期市资金量有限的情况下，多空双方往往更愿意集中在一个品种上角逐。因此会导致相近品种的人气受到冲击。

细心的投资者会发现，郑商所的强麦和普麦，以及大商所的豆一和豆二，都因品种性质接近，又在同一地挂牌上市，也或多或少地存在类似的替代效应。这也提醒决策者在设计品种时，须更加注重差异化并考虑市场资金的布局。

**出路不多，调整合约是选项**

如何避免让冷门品种一直冷下去？事实上，这个问题已开始纳入管理层的考量范畴。在5月底举行的上海衍生品市场论坛上，上期所理事长杨迈军曾表示，为提高市场流动性，满足实体企业套保需要，将推动修改和完善铅、燃料油等品种的期货合约。这是官方首次发出调整个别流动性不佳的期货合约的信号。

此前有业内人士对路透表示，上期所正考虑将铅期货的合约规模由目前的25吨/手更改为5吨/手。但该消息未得到交易所的官方证实。

此外，国内四大期货交易所去年两次全面下调手续费，且去年底推出的菜籽、菜粕等品种也未采用“大合约”，在客观上起到了活跃市场、鼓励交投的作用。

至于部分市场人士建议的退出机制，即对长期冷门品种实行像股市那样的“退市”操作，业内人士普遍认为可能性不大。

“一些品种可能会调整合约规则，这需要一段时间来走流程，所以会逐步推进。但直接退市不太可能，而且近几年来也没有出现过，”上海中期的方俊锋表示，“期货品种推出后，都会面临一个市场检验的长期过程。”

根据公开资料统计，目前处于研发、立项、审批过程中的国内商品期货品种已达26个，其中既有棉纱、木材纤维板等农林产品，也有动力煤、铁矿石等工业和能源化工品，而鸡蛋、沥青等准备成熟的品种更有望在年内推出。

“推新品种就好比生养孩子，不仅要生好，还要养好。先天不足和后天缺乏引导都是不利于以后发展的，”一位不具名的期货公司高管表示。

**本周大宗商品其他新闻一览**

--了解讨论情况的消息人士表示，中国正在考虑允许更多公司和个人在海外交易所交易期货合约。中国当局目前寻求开放国内资本市场。

--中国国家发改委周四宣布，今年继续在东北等部分主产区实行玉米临时收储政策，并适当提高临时收储价格水平，比2012年提高0.06元人民币/斤。发改委并宣布今年早籼稻最低收购价每市斤1.32元。

--针对部分人士担心金银期货合约修订后期价涨跌停幅度过窄，接近上海期货交易所的人士表示，实际波幅限制会根据市场具体情况确定，目前执行的金银涨跌停幅度暂时不会改变。

--国家发改委周二称，将现行核电上网电价由个别定价改为对新建核电机组实行标杆上网电价政策，并核定全国核电标杆电价为每千瓦时0.43元人民币。

--哈萨克斯坦国有石油企业Kazmunaigaz表示，中国石油天然气集团公司(CNPC)将透过与Kazmunaigaz的接连两笔交易，购买哈萨克斯坦卡沙干(Kashagan)油田项目的部分权益。

--中国环保部污染排放总量控制司司长刘炳江称，钢铁行业将成为继电力行业后环保部“十二五”期间整治的重点，最近环保部正在酝酿更为严格的整治方案。

--大连商品交易所日前首次披露了即将推出的“中国版”铁矿石期货合约细节。该合约以含铁量62%的进口铁矿石粗粉作为交易标的，将在全球率先采用实物交割模式。(完)

(审校 张喜良)

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