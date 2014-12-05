期货公司资管业务准入门槛降低 并放开“一对多”模式

路透上海12月5日 - 中国期货业协会日前下发通知，降低期货公司资产管理业务准入门槛。在将申请制改为登记备案制同时，并放开了此前业内期盼已久的“一对多”业务模式。

是次颁布的《期货公司资产管理业务管理规则(试行)》显示，申请登记期货资产管理业务的期货公司，净资本由此前的5亿元人民币最低要求，降至1亿元；监管评级标准由不得低于B类或B级，降为C类或C级。

新的业务规范方面，此前对单一客户起始委托资产最低要求不再设限。同时明确资产管理计划的资产委托人应当为合格投资者，单只资产管理计划的投资者人数不得超过200人。即业内解读的“一对多”被放行。

业内人士认为，在“一对多”业务未被放开前，也有期货公司通过创新实现同样目的。即先通过基金子公司打包成专项计划，再以一对一的形式投向期货资管。这种方式对客户而言操作区别不大，但因面临双通道费，一定程度上降低了期货资管的竞争力。

客户可以通过证券期货交易所、全国中小企业股份转让系统、机构间私募产品报价与服务系统、证券公司柜台市场等场所，向合格投资者转让其持有的资产管理计划份额。转让后，持有资产管理计划份额的合格投资者合计不得超过200人。

新的资产管理业务规定将于12月15日起实施。

此前证监会还表示，将支持期货公司取得合格境内机构投资者(QDII)资格，发行期货资管产品参与境外衍生品交易、发展私募期货基金等。(完)

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(发稿 李宏薇; 审校 张喜良)

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