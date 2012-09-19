期货投资打开财富管理另一扇门 中国期市机构化有望加速

* 股市持续低迷,投资者关注期货投资机会

* CTA及期货资管,有望成新的理财渠道

* 加速期市机构化

作者 林琦

路透上海9月19日电---随着近两年中国股市持续低迷,"小众化"的期货市场开始进入投资者视野.一些期货私募基金相继成立,部分公募基金亦推出期货专户产品,而期货公司也正积极申请成立资产管理公司,显示国内期市的财富管理商机正在临近.

业内分析师指出,期货专户产品或期货基金,其高风险高收益的特质,将会给财富管理市场带来一类新产品.未来随着期货产品的增多,亦将给目前个人投资者占主导的国内期市带来更多的机构力量,有助期市整体趋於更加稳健.

"最近向我打听颉昂投资的相当多,为啥?就是因为这个做期货的私募基金最近一年业绩翻个倍,"中国第三方基金研究机构--好买基金分析师李歆称.

颉昂是一家专门从事商品期货的私募基金公司,旗下明星基金--颉昂对冲一期成立不到一年,但其净值升逾一倍;而同期中国股市下跌近两成,偏股型公募基金大面积亏损.

"若是股市持续下跌,另类投资产品只会越来越多,期货产品可能会受欢迎."李歆表示.

在国内财富管理市场,信托有少量阳光私募期货基金,银行也有一些与期货挂钩的理财产品;而大众投资者熟悉的公募基金只允许适量做股指期货套保,但不能交易商品期货.不过公募基金管理公司已获准透过专户形式将特定客户资金投入期市.国投瑞银和华宝兴业等少数基金公司已开始尝试CTA(商品交易顾问)模式,投身商品期货市场.

另外,国内期货公司目前只能从事经纪及咨询业务,而自期货公司资管业务试点办法9月初正式实施以来,永安期货、国泰君安期货、中粮期货等16家国内期货公司已向证监会提出申请.国内媒体预期,若进展顺利,期货资管业务年内将正式开闸.

根据相关法规,国内期货资管公司除了可经营期货和期权交易外,还可交易股票、债券、证券投资基金、集合资产管理计划、央行票据、短期融资券、资产支持证券等.短期内,期货资管只能开展"一对一"资管业务.

**新理财工具,新投资组合**

上海中期期货副总经理蔡洛益表示,期货资管公司成立後,将会推出一些专户产品.这将会丰富产品线,让投资者可以获得较一般理财产品更高的收益,当然所要冒的风险也更大.

"一些客户不会做期货,但有兴趣参与,通过CTA或期货基金间接入市,可让专业的人做专业的事."他预计,期货资管产品有望成为未来一种新的理财工具.

目前国内理财及固定收益产品收益较低,而股市低迷令偏股型基金难有吸引力;期市虽有做空做多皆可的双向操作便利,但因其专业性强及风险较大,不太受到大众投资者关注.

不过,在专业投资人眼里,期货基金不仅具有高风险高收益的特性,亦有分散投资组合的效用.

华宝兴业基金公司常务副总经理谢文杰表示,对专业组合投资人来说,不同资产品种间的关联性需要越低越好,但国内分散投资的选择并不多.由於CTA基金与股票的关联性接近零,更容易优化整体投资回报和风险.

华宝兴业已与全球资产规模最大的CTA基金公司--元盛资产(Winton Capital)建立期货投资技术合作关系.双方合作的首个期货专户产品已开始运作,其采用的元盛量化模型已在中国试运行四年,预期年化收益在15-20%,波动率控制在20%以内.

他称,短期内华宝兴业的CTA产品不以做大规模为首要原则.待积累一定经验後,公司将向更多高端客户推广.

业内人士目前尚无法预估国内期货基金未来的市场空间有多大,但可作参考的是,国际CTA基金资产规模最近10年增长近七倍至约3,150亿美元.

上海一位期货业人士则指出,"期货是一个小众市场,不会因资管业务推出,出现爆炸式增长,毕竟期市是一个零和游戏,有输有赢,不像股市规模会随着总市值成长而上升."

**期市机构化**

国泰君安期货机构部高级总监金士星指出,目前国内期市还是以个人投资者为主,随着基金或期货资管的相继入市,将改变市场的投资者结构,使得国内期市更趋成熟.

国内个人投资者数量占期市投资者总量的95%左右.若按期市成交量计,2009年中国成为全球最大的商品期货市场,这在一定程度上反映出国内的过度投机.之後国内监管层及各大期交所相继出台一些监管措施,遏制高频交易.

有业内人士指出,从国外成熟的期货市场发展来看,以期货基金和对冲基金为代表的机构投资者往往倡导理性投资,注重长期投资价值,在一定程度上起到稳定器的作用.

华宝兴业的谢文杰亦认为,随着越来越来的基金推广不同类型的CTA策略,期市的机构投资者比例会有明显提高,对期市的稳定性和流动性都有正面的帮助.

"我们采用的元盛模型是中长期的,头寸持有几周甚至几个月.虽然也是程序化交易,但不是高频."他说.(完)

--审校 张喜良

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