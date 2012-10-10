中国将在未来5年成为全球第二富国--瑞信

路透香港10月10日电---瑞信CSGN.VX周三发表最新一份全球财富报告显示,未来5年中国将超越日本成为全球排行第二的富有国家,因中国受惠于经济稳步扩张以及结构性改革推动消费和服务业发展.

报告预测,全球财富总值在未来5年内将增长48%,由2012年的223万亿美元增至2017年的330万亿美元,复合增长率为8.2%.届时美国以家庭财富净值89万亿美元继续是全球最富有的国家,而中国则为38万亿美元,超越日本的35万亿美元成为全球排行第二的富有国家.

瑞信董事总经理兼私人银行部亚太区研究主管范卓云在记者会上称,中国的财富增长主要受经济稳步扩张以及结构性改革的推动.

"中国持续的资本市场改革以及经济结构从国有转为私营,将创造更多亿万富翁和超富裕人士."她说,日本的百万富翁数目仍将高於中国,不过中国的亿万富翁以及超富裕人士的数目将高於日本.超富裕人士指拥有资产净值逾5,000万美元.

瑞信这份最新财富报告分析涵盖全球46亿成年人的财富分布情况,范围遍及200多个国家.

报告指出,2012年全球家庭财富总值下跌5.2%或12.3万亿美元,至223万亿美元,是自2008-09年全球金融危机以来首次下跌.欧洲的家庭财富减少10.9万亿美元,亚太区到今年中已取代欧洲成为全球最富裕的地区.

尽管经历2001-02年科网股泡沫爆破、2008-09年全球金融危机,以及2011-12年年中欧元区债务危机的三次大跌市,亚太区的家庭财富在过去12个月仍然锐升122%,由2000年的33万亿美元升至74万亿美元.

欧洲危机导致欧元兑美元大幅贬值,撇除这个因素,欧洲仍是全球拥有最多财富的地区,当地家庭资产为70.6万亿美元,其次为亚太区的65.8万亿美元.

在国家层面,美国、中国和日本是全球财富的三大来源地,於2012年年中这三个国家的家庭资产分别增长1.32万亿美元、5,620亿美元和3,680亿美元,总额分别达至62万亿美元、20亿万亿美元和28万亿美元.

在亚太区,中国、日本和香港的家庭财富录得最大增长.中国成为过去10年亚太区内最重要的新增财富来源,内地家庭财富自2000年起的年均增长率为13%,较全球平均5.8%的财富增长率超出逾倍.

由於港元与美元挂钩,香港并无受到汇率波动的影响,家庭财富按年录得9%的增长,於2012年年中达至8,590亿美元.(完)

--记者 雷美珍; 审校 曾祥进

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