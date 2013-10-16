油脂期货逆势收高 库存压力暂缓令期价迎来弱反弹

中国3月CPI温和上涨PPI涨势放缓 走势平稳料不会成经济扰动因素（更新版）
路透北京4月12日 - 中国国家统计局周三公布的3月居民消费价格指数(CPI)和工业生产者出厂价格指数(PPI)均符合市场预期。其中，CPI温和上涨，但受食品价格下降影响，仍在低位运行；而PPI在持续上涨后终于也显出疲态。
路透上海10月16日 - 受中国股市下跌等因素拖累，国内主要工业品期货周三普遍收低，但农产品中的油脂品种却逆势走强。分析师表示，受此前节日消费带动，油脂库存出现高位回落，令此前持续压抑的油脂出现弱势反弹。
油脂期货“三剑客”今日全线收高，郑商所菜油主力401合约以0.84%的涨幅位居各合约主力之首，大商所豆油和棕榈油分别收高0.74%和0.04%。
金石期货研究所副所长高艳滨表示，“受国内中秋和国庆前后的消费拉动，此前一直拖累油脂的高库存状况出现一些改观，期价目前走出一波弱势反弹，但短线向上的空间不会太大。”
不过他亦指出，经过近一两年下跌，豆油和棕榈油的价格已较为接近价值水准，而且市场也在慢慢习惯于豆油加棕油200万吨左右的库存压力常态化，一旦库存状况出现好转迹象，就会在价格上表现出来。
行业统计显示，目前国内棕榈油港口库存已从此前的100万吨上方回落至91万吨左右。
在油脂反弹的同时，此前表现强势的豆粕和菜粕明显疲弱。近日中国大部分地区气温大幅下降，打压了水产养殖业的饲料需求预期，加之传闻10月底有大量进口菜籽船货到港，均对菜粕利空。
高艳滨表示，豆粕的支撑要略大于菜粕，因国内需求依然坚挺，而短期内进口大豆船货依然有限，11月中旬前供应偏紧的状况料不会有很大改观，市场供应只会缓慢地从紧俏恢复至供需平衡。
中国粮食信息网周三在报告中称，近月船期进口大豆压榨利润提高至400元/吨以上，因进口大豆成本继续下降，而国内豆粕价格依然高位运行，使得大豆压榨盈利不断提高。
期货行业消息方面，上海期货交易所一位消息人士周三对路透表示，上海国际能源交易中心的公司注册程序已经启动，未来除了原油期货外，上期所现有的能源期货品种亦有可能被纳入该平台交易。（完）
(发稿 丁琦；审校 张喜良)
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