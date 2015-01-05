2014年中国期货市场成交创新高 累计成交额291.99万亿元

路透上海1月5日 - 中国期货业协会最新统计资料表明，2014年中国期货市场成交量和成交金额均创新高，累计成交额为291.99万亿元人民币，同比增长9.16%，累计成交量为25.05亿手，同比增长21.54%。

中国证券报报导称，预计2015年中国期货市场在新品种推出、期货期权、原油期货和夜盘交易普及化后，成交量将再创历史天量。

2014年近30个商品期货品种的成交量上升。报导援引方正中期研究院院长王骏的观点称，中国期货市场仍然是以商品期货为主的市场，风险管理、套利和投资目的的资金是商品期货市场成交量上升的三大引擎，而商品期货市场成交量的大幅上升是2014年中国期货市场成交量创纪录的关键。

此外，金融期货成交巨幅增长。其中，全年沪深300股指期货成交量为2.16亿手，成交额为163万亿元，远远超过2013年的1.9亿手和140万亿元，同比分别增长12.1%和15.9%。

钢铁建材产业链期货品种成交量大幅增长。其中，螺纹钢、铁矿石、焦炭、玻璃、焦煤等期货品种的成交量巨大，成为三家交易所的明星王牌品种，吸引了大量风险管理与投资性资金参与其中。

黄金、白银期货成交量均出现巨幅增长，两个品种的成交量为2.17亿手，同比增长12.4%，其中白银期货已经成为全球最大的贵金属期货品种，全年成交量超过1.93亿手，同比增长11.56%。今年受美联储货币政策变化、中国央行降息、瑞士央行公投等多种因素刺激，黄金白银期货吸引大量资金介入，多空力量博弈加剧。

2014年中国农产品期货品种中的众多主力品种成交量大幅上涨，菜粕、豆粕、白糖期货成交量大幅上升，菜粕有近3亿手的成交量，豆粕有2.04亿手，白糖有0.97亿手，三大油脂品种的成交量超过1.57亿手，棉花期货成交量为0.31亿手，比2013年0.07亿手增长342%。上述农产品中的主力活跃品种出现成交量大幅增长，助推了农产品期货市场交易量回升。

2014年能源化工品期货中的PTA、天胶、塑料、甲醇成交量大幅上升，PTA品种全年成交量超过1.17亿手，天胶成交量接近0.88亿手，塑料LLDPE成交量超过0.71亿手，甲醇成交量超过0.24亿手，动力煤成交量0.05亿手，同比增长30%。能源化工品期货的成交量大幅上升也推动了中国期货市场成交量的大幅增长。

2014年中国期货市场全面启动连续交易模式，即夜盘交易。截止到2014年12月31日，三家商品期货交易所共计23个品种参与连续交易，机构与个人投资者可以在夜间参与上述品种的各项盘面交易活动。2014年夜盘交易量占据了中国期货市场整体交易量的重要部分，也成为推动全年期货市场成交量和成交额双双创历史新高的又一大引擎。（完）

(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)

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