大商所称豆粕等期货品种当日开平仓手续费优惠取消

路透北京5月12日 - 中国大连商品交易所周四发布通知称，自5月16日交易时（即13日晚夜盘交易小节时）起，取消豆粕、玉米淀粉、豆油、棕榈油等期货品种当日先开仓后平仓（即日内短线）手续费减半收取优惠，豆粕、玉米淀粉当日先开仓后平仓交易手续费标准恢复至原1.5元/手，豆油、棕榈油当日先开仓后平仓交易手续费标准恢复至原2.5元/手。

市场分析人士介绍，5月11日凌晨美国农业部公布5月份供需报告，美国陈新豆需求数据意外利多而库存下调幅度远大于预期，其中美陈豆出口压榨库存下调至4亿蒲，新豆库存大减至3.05亿蒲、远低于市场预期的4.05亿，出口量则预期增加；同时阿根廷和巴西大豆产量下调450万吨，全球库存下调亦低于预期。

受此影响当日美盘大豆、豆粕、豆油期货大涨，成交量较100日均值翻倍，触及18个月新高，从而也带动国内相关品种上涨。目前国内市场反应尚属正常，交易所取消相关品种短线交易手续费优惠，带有明显的提前防范短线交易升温、防范国际市场传导性风险的意图。

周三郑州商品交易所下发通知，自2016年5月13日夜盘起，郑州商品交易所菜粕品种停止执行“对特殊法人、资产管理以及风险管理子公司三类账户交易手续费减收50%”的政策。

周四中国国内农产品期货继续强势上涨。截至收盘，大豆、豆粕、菜粕均涨停。（完）

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