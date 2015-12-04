中金所调整股指期货开收市时间 与现货市场保持同步

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海12月4日 - 中国金融期货交易所周五晚间公告，调整股指期货开收市时间，与现货市场保持同步，即股指期货的集合竞价时间为每个交易日9:25-9:30，连续竞价交易时间为每交易日9:30-11:30和13:00-15:00。此交易规则及其实施细则，2016年1月1日起实施。
新闻稿称，中金所修订的《中国金融期货交易所交易规则》及相关实施细则已获中国证监会审议批准，包括修订沪深300股指期货合约、上证50股指期货合约和中证500指期货合约交易细则。
中金所此前宣布，上调股指期货各合约非套保持仓交易保证金，进一步抑制股指期货市场过度投机。中金所同时调整股指期货日内开仓限制标准：自9月7日起，沪深300、上证50、中证500股指期货客户在单个产品、单日开仓交易量超过10手的，构成“日内开仓交易量较大”的异常交易行为。此前最新规定为100手。(完)
(发稿 张晓翀；审校 杨淑祯)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)