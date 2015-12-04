中金所调整股指期货开收市时间 与现货市场保持同步

路透上海12月4日 - 中国金融期货交易所周五晚间公告，调整股指期货开收市时间，与现货市场保持同步，即股指期货的集合竞价时间为每个交易日9:25-9:30，连续竞价交易时间为每交易日9:30-11:30和13:00-15:00。此交易规则及其实施细则，2016年1月1日起实施。

新闻稿称，中金所修订的《中国金融期货交易所交易规则》及相关实施细则已获中国证监会审议批准，包括修订沪深300股指期货合约、上证50股指期货合约和中证500指期货合约交易细则。

中金所此前宣布，上调股指期货各合约非套保持仓交易保证金，进一步抑制股指期货市场过度投机。中金所同时调整股指期货日内开仓限制标准：自9月7日起，沪深300、上证50、中证500股指期货客户在单个产品、单日开仓交易量超过10手的，构成“日内开仓交易量较大”的异常交易行为。此前最新规定为100手。(完)