下周起调升焦炭和焦煤涨跌停板幅度和最低保证金标准--大商所

奥迪与一汽集团加深合作 将增加中国市场上的电动车款
路透柏林/法兰克福1月17日 - 奥迪周二表示，将在中国出售更多款电动汽车，并在中国开发自动驾驶汽车，加深与其中国合作伙伴--中国第一汽车集团的合作，以在中国市场上应对奔驰(Mercedes-Benz) 和宝马汽车(BMW) 的挑战。中国是奥迪的最大市场。
路透北京4月14日 - 中国大连商品交易所周四称，根据风险管理办法，4月18日（下周一）结算时起，将焦炭、焦煤品种涨跌停板幅度调整为6%，最低交易保证金标准调整为8%。
按照规定，非交割月份时，连续同方向涨跌停板单边无连续报价行情时的交易保证金和涨跌停板幅度就会有所调整。（完）
(发稿 李文科; 审校 曾祥进)
路透柏林/法兰克福1月17日 - 奥迪周二表示，将在中国出售更多款电动汽车，并在中国开发自动驾驶汽车，加深与其中国合作伙伴--中国第一汽车集团的合作，以在中国市场上应对奔驰(Mercedes-Benz) 和宝马汽车(BMW) 的挑战。中国是奥迪的最大市场。
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。
路透北京1月17日 - 韩国起亚汽车在中国逾100家经销商表示，除非收到起亚汽车针对未售出库存车的25亿元人民币(3.6亿美元)的补偿金，否则将考虑拒卖起亚汽车。