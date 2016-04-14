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中国财经 | 2016年 4月 14日 星期四 17:22 BJT

下周起调升焦炭和焦煤涨跌停板幅度和最低保证金标准--大商所

路透北京4月14日 - 中国大连商品交易所周四称，根据风险管理办法，4月18日（下周一）结算时起，将焦炭、焦煤品种涨跌停板幅度调整为6%，最低交易保证金标准调整为8%。

按照规定，非交割月份时，连续同方向涨跌停板单边无连续报价行情时的交易保证金和涨跌停板幅度就会有所调整。（完）

(发稿 李文科; 审校 曾祥进)

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