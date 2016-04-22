上期所和大商所提高多品种的交易手续费 因近期市场波动大

路透上海4月22日 - 针对近期中国期货市场波动加大、交易过热的市况。国内三大期货交易所中的上海期货交易所、大连商品交易所周四晚宣布，上调螺纹钢、铁矿石、石油沥青等多个品种的交易手续费；郑州商品交易所亦发布了风险提示函。

上期所发布的通知称，上调黑色系商品交易手续费，热轧卷板交易手续费从成交额的万分之零点四调整为万分之一，螺纹钢交易手续费从万分之零点六调整为万分之一，石油沥青品种手续费从万分之零点八调整为万分之一。此外上期所已连续两日发布公告，对多位客户实施限制开仓监管措施。

大商所通知称，决定将铁矿石和聚丙烯品种手续费标准调整为成交金额的万分之0.9。豆一、豆粕、玉米、玉米淀粉、聚氯乙烯品种涨跌停板幅度调整至5%，最低交易保证金标准调整至7%；聚乙烯、聚丙烯最低交易保证金标准调整至7%；铁矿石品种最低交易保证金标准调整至8%。

郑商所发布的风险提示函则指出，近期影响棉花市场的不确定性因素较多，价格波动较大，请会员单位切实加强投资者教育和风险防范工作，提醒投资者谨慎运作，理性投资。

中证报报导称，周四国内商品期货市场多达10个品种的主力合约报收涨停板，仅螺纹钢的成交额就超过A股沪深两市总成交额。

而近期国内期货市场多个品种连续大涨，黑色系、农产品、化工集体反弹，有色板块品种全面上扬。本周前四个交易日，铁矿石、棉花、螺纹钢、沥青期货主力合约累计涨幅分别达17.8%、20.2%、21.9%、12.6%。

在三大期交所出台措施后，周四夜盘期市多数品种开盘冲高后迅速均明显回落。（完）