上期所和大商所提高多品种的交易手续费 因近期市场波动大

中国“十三五”时期石油消费将保持稳定 将大力发展天然气--发改委
路透北京1月19日 - 中国发改委周四称，预计中国“十三五”时期石油需求仍将稳步增长，但增速进一步放缓，石油在一次能源消费中的占比保持基本稳定。以提高天然气在一次能源消费结构中的比重为发展目标，大力发展天然气产业。
路透上海4月22日 - 针对近期中国期货市场波动加大、交易过热的市况。国内三大期货交易所中的上海期货交易所、大连商品交易所周四晚宣布，上调螺纹钢、铁矿石、石油沥青等多个品种的交易手续费；郑州商品交易所亦发布了风险提示函。
上期所发布的通知称，上调黑色系商品交易手续费，热轧卷板交易手续费从成交额的万分之零点四调整为万分之一，螺纹钢交易手续费从万分之零点六调整为万分之一，石油沥青品种手续费从万分之零点八调整为万分之一。此外上期所已连续两日发布公告，对多位客户实施限制开仓监管措施。
大商所通知称，决定将铁矿石和聚丙烯品种手续费标准调整为成交金额的万分之0.9。豆一、豆粕、玉米、玉米淀粉、聚氯乙烯品种涨跌停板幅度调整至5%，最低交易保证金标准调整至7%；聚乙烯、聚丙烯最低交易保证金标准调整至7%；铁矿石品种最低交易保证金标准调整至8%。
郑商所发布的风险提示函则指出，近期影响棉花市场的不确定性因素较多，价格波动较大，请会员单位切实加强投资者教育和风险防范工作，提醒投资者谨慎运作，理性投资。
中证报报导称，周四国内商品期货市场多达10个品种的主力合约报收涨停板，仅螺纹钢的成交额就超过A股沪深两市总成交额。
而近期国内期货市场多个品种连续大涨，黑色系、农产品、化工集体反弹，有色板块品种全面上扬。本周前四个交易日，铁矿石、棉花、螺纹钢、沥青期货主力合约累计涨幅分别达17.8%、20.2%、21.9%、12.6%。
在三大期交所出台措施后，周四夜盘期市多数品种开盘冲高后迅速均明显回落。（完）
(发稿 边竞；审校 杨淑祯)
路透北京1月19日 - 中国发改委周四称，预计中国“十三五”时期石油需求仍将稳步增长，但增速进一步放缓，石油在一次能源消费中的占比保持基本稳定。以提高天然气在一次能源消费结构中的比重为发展目标，大力发展天然气产业。
路透上海1月19日 - 中国国家外汇管理局周四公布，12月银行结售汇逆差463亿美元，创11个月最大单月逆差额，亦为连续第18个月出现逆差，数据较上月的逆差334亿美元扩大38.62%。
路透北京1月19日 - 中国首支人民币商业地产私募股权基金--高和资本日前与江苏银行宣布发起设立国内首支商业地产ABS（资产支持证券）基金，规模200亿元人民币，将专注于盘活商业地产，以商业地产证券化产品作为主要投资标的。