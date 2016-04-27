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中国财经 | 2016年 4月 27日 星期三 17:23 BJT

大商所再次调升煤焦期货手续费标准 调升幅度为一倍

路透北京4月27日 - 中国大商所煤焦期货价格周三出现高台跳水行情，不过大连商品交易所再次调升焦炭、焦煤品种交易手续费收取标准，本周内上述品种连续三次调升手续费，而此次调升幅度为一倍。

刊登在大商所网站的通知称，大商所决定自周四(28日)起，焦炭和焦煤品种手续费标准由成交金额的万分之3.6调整为成交金额的万分之7.2。调整后的水平已经是上周手续费水平的9倍。

实际上，煤焦价格在大商所一系列降温措施后周三已经出现高台跳水，焦炭主力合约周三收跌4.86%，焦煤主力合约亦收跌5.99%，均自年内高点大幅下跌。（完）

(发稿 李文科; 审校 杨淑祯)

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