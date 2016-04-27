大商所再次调升煤焦期货手续费标准 调升幅度为一倍

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京4月27日 - 中国大商所煤焦期货价格周三出现高台跳水行情，不过大连商品交易所再次调升焦炭、焦煤品种交易手续费收取标准，本周内上述品种连续三次调升手续费，而此次调升幅度为一倍。
刊登在大商所网站的通知称，大商所决定自周四(28日)起，焦炭和焦煤品种手续费标准由成交金额的万分之3.6调整为成交金额的万分之7.2。调整后的水平已经是上周手续费水平的9倍。
实际上，煤焦价格在大商所一系列降温措施后周三已经出现高台跳水，焦炭主力合约周三收跌4.86%，焦煤主力合约亦收跌5.99%，均自年内高点大幅下跌。（完）
(发稿 李文科; 审校 杨淑祯)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。