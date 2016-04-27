周五结算时起焦炭焦煤涨跌停板调整至7% 最低保证金9%--大商所

路透北京4月27日 - 中国大连商品交易所网站周三刊登通知称，决定自周五（29日）结算时起，将焦炭、焦煤品种涨跌停板幅度调整至7%，最低交易保证金标准调整至9%。

稍早大商所网站通知称，决定自周四（28日）起，焦炭和焦煤品种手续费标准由成交金额的万分之3.6调整为成交金额的万分之7.2。调整后的水平已经是上周手续费水平的9倍。