版本:
中国
中国财经 | 2016年 4月 27日 星期三 19:03 BJT

周五结算时起焦炭焦煤涨跌停板调整至7% 最低保证金9%--大商所

路透北京4月27日 - 中国大连商品交易所网站周三刊登通知称，决定自周五（29日）结算时起，将焦炭、焦煤品种涨跌停板幅度调整至7%，最低交易保证金标准调整至9%。

稍早大商所网站通知称，决定自周四（28日）起，焦炭和焦煤品种手续费标准由成交金额的万分之3.6调整为成交金额的万分之7.2。调整后的水平已经是上周手续费水平的9倍。

这是本周内上述品种连续第三次调升手续费，而是次调升幅度为一倍。

实际上，煤焦价格在大商所一系列降温措施后周三已经出现高台跳水，焦炭主力合约周三收跌4.86%，焦煤主力合约亦收跌5.99%，均自年内高点大幅下跌。（完）

欲览详情，请点击大商所网站链接 here (发稿 乔艳红; 审校 杨淑祯)

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐