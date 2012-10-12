中国期市“农强工弱”格局显转换迹象 十八大平添交易难度

焦点：英国排兵布阵准备打响退欧大战 欧盟27国如何接招将受考验
英国首相特雷莎·梅(Theresa May)称，她将在本月提交英国退欧书面文件。欧盟作何反应将在一定程度上决定6,500万英国人以及其他27个欧盟成员国民众世世代代的前途命运。
作者 李文科
路透北京10月12日电---进入十月,中国国内期市行情没有迎来开门红,但"农强工弱"(农产品强势、工业品弱势)的格局似有转换迹象,而即将到来的十八大则给投资者平添交易难度.
随着很多农产品进入收获季节,天气炒作渐告段落.而全球宏观面及政策性因素渐次显现,包括欧洲央行推出的直接货币交易(OMT)购债计划,美联储的量化宽松政策(QE3)和美国大选以及中国的十八大等,令十月的期市受政策和金融属性左右的特点更为明显,尤其是工业品.
其实,从9月份开始,国内期市资金"一边倒"向农产品的状况就已在改观,此前行情始终半死不活的工业品出现了较强反弹,10月则更可能继续迎来交易机会.不过市场人士认为,在中国经济增长前景以及全球经济复苏前景更为明朗之前,工业品的消费需求将难以摆脱目前相对低迷的格局,工业品的趋势性方向尚难明确.
"因为十八大就要开了,多多少少要表现维稳的状态,至少到开会之前,监管层不会愿意看到价格大涨大跌,(期市)应该是以稳为主."浙商期货北京营业部总经理路易称.
他并认为,在当前这种气氛烘托下,(期市品种)跌急了就会出现反弹.而市场要发生转折的话,可能要在十八大之後.
中期期货的宏观策略报告则认为,从9月28日和29日两天的期市走势来看,市场对於十八大会期的明确给以较大的反响.预期未来一段时间,只要经济数据不是特别的差,市场将继续正面响应十八大的召开.
"只要基本面不出现过於槽糕的经济数据,定价权在国内的螺纹、焦炭和股指将继续反弹.其中,螺纹有望充当反弹的领头羊."报告称.
不过市场亦有其他意见.银河期货的宏观分析师陈杨龙认为,十八大对国内商品市场的影响,可能倾向於限制过度的投机,尤其是今年涨幅较大的农产品,而对工业品和能源化工基本不会有影响.
中国共产党第十八次全国代表大会於11月8日在北京召开.中共第十七届中央委员会第七次全体会议於11月1日在北京召开.而国家统计局将在本周末公布9月进出口数据,并在下周公布包括居民消费价格指数(CPI)、消费以及投资等宏观数据.
面对可能直接影响政策面的因素,期市投资机构们感受到的可能是更多的不确定性,从而令当前期市情绪更多倾向於"谨慎".
**"空气"弥漫**
目前无论是价居高位的农产品还是需求无明显起色的工业品,基本面给予投资者的引导仍以偏空为主,毕竟当前中国经济增长的前景与政策导向存在双重不明朗,"轻仓观望"仍是期市投资者的主流理念.
一位纯期货投资基金的高层坦言,从基本面的角度考虑,到今年年底前国内期市品种可能都没有太大的行情,有机会的话也是"做空"的机会更大.
"十一之後至今没做一笔交易,感觉还是要谨慎,还是在多看,不敢做."上述高层称,若进场操作,则将以"抛空"为主,关注金属和农产品"反弹做空"的机会.
他的理由是,从基本面因素来看,很多期市品种仍有下跌空间.如金属进入消费淡季,10月的价格一般来说将是整个四季度的高点;而农产品基本面的利多因素亦正在弱化,很多农作物刚收获上市,价格没有大幅上涨的理由.
而上述浙商期货高层亦认为,未来期货市场以跌为主,将是典型的熊市特征,而整个期货市场"空气"弥漫与全球经济低迷的阴霾以及中国经济尚不明朗直接相关.
此外,上海中期的宏观分析师王舟懿强调,有波动性才有交易机会,从这个角度而言,工业品期货的交易机会仍很难把握,但农产品在天气和消费季节性因素影响下,可能有更多阶段性交易机会,不过除了豆粕仍有适度做多可能外,其他农产品可期待的将是反弹做空的机会.
弥漫在市场中的做空氛围何时能逆转仍是未知数,随着中国经济进入相对漫长的结构调整期,及全球经济低迷短期内亦难有改观,体现原燃料供需状况的期市品种走出迷雾可能需要更长的时间.
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--美国能源资料协会(EIA)周三下调今明两年全球原油需求增长预估,且上调对非石油输出国组织(OPEC)成员国的产量预估.
--中国共产党第十八次全国代表大会於11月8日在北京召开.中共第十七届中央委员会第七次全体会议於11月1日在北京召开.(完)
--审校 曾祥进
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