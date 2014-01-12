福耀玻璃将投资2亿美元在美国建厂

路透1月10日 -中国最大的汽车玻璃供应商--福耀玻璃(600660.SS)将投资2亿美元，在美国俄亥俄州一处前身为通用汽车(GM.N)组装厂的地方建设制造厂。

据俄亥俄州州长办公室的声明，福耀玻璃未来三年将在这家位于俄亥俄州Moraine的工厂创造800个就业机会，该厂将于2015年底投产。

声明显示，这将是中国企业在俄亥俄州进行的最大一笔投资。(完)

(编译 白云; 审校 于春红)

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