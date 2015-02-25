分析：中国是亚洲汇率战中的关键角色

数据观测：4月中国CPI料温和回升PPI续回落 工业、投资和消费均放缓
预估中值 前值 预估区间 上年同期 预测数
路透新加坡2月19日 - 随着对于爆发全球汇率战的担忧增强，亚洲的注意力都集中到了中国身上，观察中国是否会为了扭转经济急剧放缓而让货币贬值。
亚洲的一些央行匆忙降息，不仅表明他们面临通缩性压力，也显示出如果中国让人民币走软，这些央行的政策选择将极其有限。
印尼周二突然降息，此前新加坡、印度和中国已经降息。这些央行今年均意外降息以刺激经济成长。
从某些方面来看，印尼央行降息之举提醒人们，人民币对于亚洲地区的货币政策决策是多么关键。
印尼卢比不断贬值，通胀也在下降，但仍然较高。周二的降息动作暗示出在两大风险因素降临之前行动的紧迫性：美国公债收益率(殖利率)急升或人民币急贬。
这两种情形都可能导致亚洲货币急剧贬值和外资流出。
虽然美国联邦储备委员会(美联储/FED)升息的时间和速度仍未可知，但中国让人民币贬值的机率确在上升，尽管这种机率是从非常低的水平上升。
“中国压低本币汇率不再是个难以想象的问题了，”汇丰银行驻香港的亚洲经济研究联席主管Frederic Neumann表示。
他说，中国面临的通缩压力令外界预期，该国可能跟随日本和其他欧洲国家的脚步，放松政策以托升国内物价。此类举措已导致日圆和欧元等货币大幅贬值。
“中国可能扰乱其他央行放松政策的计划。这些央行可能不得不维持较高的利率水平以遏制本币跌势，这将成为抑制经济增长的主要因素，因为这些经济体高度依赖信贷以推动消费，”Neumann表示。
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**人民币汇率成为稳定器**
中国有理由打压人民币汇率，人民币贸易加权汇率在过去一年已经明显上升。
该国的消费者通胀率目前处于五年低点，而生产者通缩情况正在加剧。由于政府正在尝试控制地方负债，因此并不愿意大举降息或增加政府支出。
人民币贬值将有助于推高出口获利，提振增长并创造就业。中国2014年的经济增速为24年来最慢。
不过，中国同样有理由维持人民币汇率稳定。资本外流可能会引发动荡，导致楼市价格进一步下跌、庞大的影子银行系统出现坏账和违约恶性循环。
虽然中国央行已经允许人民币逐步走软，甚至为此调整每日中间价，但人民币跌幅不大。
自11月以来，人民币兑美元累计下挫2.3%，跌幅低于其他大多数亚洲货币。同期，印尼卢比兑美元就下跌了近6%。
美银美林分析师表示，人民币贬值目前仍只是一个尾部风险，也就是说贬值机率极低。但他们估计市场定价显示，2015年人民币贬值10%的机率为30%。
由于亚洲大多数国家要么向中国出口商品和服务，要么与中国争夺不断下滑的全球需求，提高本币竞争力的竞赛可能会变得愈发激烈。
美银美林分析师Piron估计，菲律宾披索、泰铢、新加坡元和印尼卢比贬值风险最大，因为从历史来看，他们的贸易加权汇率过高；台币和印度卢比的风险较小。
但分析师认为，只有中国采取某种重大举措，例如大幅下调人民币兑美元中间价，或是把人民币汇率从盯住美元改为与更广泛的一篮子货币挂钩，那么事情才会变得更加糟糕。
这可能会加剧汇率波动和贬值程度，引发大规模的资本外逃，并迫使这些国家加息。
“人民币已成为亚洲的稳定器，我们只是希望中国不要收回这个稳定器，而让所有人失控，”Neumann称。
“如果那样的话，我们将面临一场汇率风暴，可能会极其动荡。”(完)
(编译 张涛/徐文焰/许娜；审校 孙茉莉/张荻)
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日本财务省提议设立与东南亚国家的双边外汇互换机制，规模高至400亿美元。这样在金融危机期间，日本可以向这些国家提供日圆资金。财务省在声明中称，此项提议是在日本和东南亚国家联盟(ASEAN)成员国于日本举行的财长和央行总裁会议上提出的。此举旨在在资金紧张时期，使得那些在东南亚扩张业务的日本公司以及其他需要日圆的企业更容易获得日圆资金。根据双边互换安排，每个国家可以选择以日圆或美元形式收取资金。
路透北京5月5日 - 本周外汇市场赢家非欧元和美元莫属。法国总统大选巅峰对决近在咫尺，电视辩论会上两位候选人表现高下立见。亲欧中间派候选人马克龙民调支持率遥遥领先，胜券在握，激励欧元兑美元上扬至六周高位。