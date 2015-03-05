中国当前投机资本外流非常严重 应谨慎推动资本项下可兑换--专家

4月末中国外储连三月回升至3.03万亿美元 跨境流动续向均衡收敛
路透北京5月7日 - 中国央行周日公布，中国4月末外汇储备为30,295.33亿美元，环比增加204.45亿美元，为连续第三个月回升，主因期内非美货币总体相对美元升值，中国跨境资金流动继续向均衡状态收敛。
路透北京3月5日 - 中国社会科学院学部委员余永定周四指出，中国当前投机与套利的资本外流现象非常严重，应谨慎、渐进推动资本项下的人民币可兑换，防止投机套利和资本外流。
他在参加两会期间表示，目前中国经常项目是顺差，但人民币兑美元汇率贬值压力却越来越大，主要是因为资本和金融项目逆差引致。企业套利和国内资产转移到国外，共同驱动资本外流。
“我们海外投资完全正常，产能过剩向外输出；但企业套利、投机现象非常严重，在国际上这方面讨论非常多。这个现象如果我们不重视，经济稳定将无法维持。”他称。
他并表示，应高度关注中国企业债务问题，目前中国企业债务规模迅速增长，已超过美国的企业债务规模，达到令人担忧的水平；债务会影响到整个经济运行，必须要有切实措施遏制这种趋势。
他并指出，劳动生产率增速和劳动力供给增速构成了经济潜在增速。中国劳动力供给增速在下降，如果不通过创新提高劳动生产率，经济增速就会进一步下滑；而中国目前劳动供给增速下降，适龄劳动人口增速已为负，建议对计划生育政策作出调整，解决劳动力供给速度下降问题。
中国国家外汇管理局此前数据显示，2014年四季度资本和金融项目逆差912亿美元，超过全球金融危机时2008年四季度的468亿美元逆差，创出1998年有纪录以来的新高。2014全年逆差达到创纪录的960亿美元，而过去十五年中仅2012年录得318亿美元逆差，2013年顺差高达3,262亿美元。（完）
(发稿 倪蔚丹；审校 曾祥进)
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