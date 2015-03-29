中国今年将对外汇管理条例做一次比较彻底的清理--周小川

路透北京3月29日 - 中国人民银行行长周小川周日表示，今年有希望对外汇管理条例做一次比较彻底的清理。从新规则来讲，中国能够基本上实现资本项目的可兑换。

他在博鳌亚洲论坛上称，从1996年中国实现了经常项目可兑换以来，就一直在不断地改进外汇市场的管理规则，逐渐地减少过多的行政管制，然后逐渐走向资本项目可兑换。但中间有两个波折，一是亚洲金融风波，一是国际金融危机。 “出问题的时候大家忙着先处理危机，再就是有些问题借机会好好想想。经过这么多年以后，我们今年有希望对外汇管理条例，就是对中国外汇方面的法规，做一次比较彻底的清理。这样可以从新的规则上来讲，我们中国能够基本上实现资本项目的可兑换。”周小川称。

周小川一周前提出，今年将努力实现人民币资本项目可兑换，具体改革措施包括使境内境外的个人投资更加便利化，资本市场更加开放，并根据人民币变成自由使用货币的框架来审视和修改《外汇管理条例》。

对于资本项目可兑换后，资本是不是会有异常流动？周小川表示，“这确实是我们需要倍加小心的。但是，中国改革开放的大方向就是朝这个方向走的。”

中国国家外汇管理局综合司司长王允贵上周在外管局的新闻发布会上就提到，在当前改革环境下，稳步实现资本项目可兑换是切实可行的。现在中国85%的资本项目都实现了可兑换，在实现可兑换路程上只剩下“最后一公里”，外管局会将抓改革和防风险齐头并进，并充分评估资本项目可兑换对跨境资本流入和流出可能带来的影响。（完）

(发稿 沈燕; 审校 黄凯)

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