中国外汇交易中心13日推出外币拆借交易 含美欧港三币种

路透北京4月10日 - 中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心周五表示，将于下周一（13日）在外汇交易系统推出外币拆借交易，拆借交易有美元、欧元和港元三个交易币种，拆借利率按年利率计算，以百分比表示。

该交易中心网站刊登的通知并称，交易并采用双边询价、双边清算的交易模式，最小交易金额为100万元的交易货币。美元、欧元计息基准为360天，港元计息基准为365天。

交易时间为周一至周五北京时间7:00-19:00，不包括中国境内法定节假日。

通知并称，交易中心外币拆借会员可通过系统进行拆借交易，已具备交易中心外币拆借会员资格但尚未接入外汇交易系统的机构可向交易中心申请外汇交易系统终端。

尚不具备交易中心外币拆借会员资格的机构可申请成为交易中心外币拆借会员。（完）

浏览详情，请点击交易中心网站：here

(发稿 侯向明； 审校 黄凯)

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