中国外汇交易中心13日推出外币拆借交易 含美欧港三币种

安邦人寿三个月内禁止申报新产品 产品开发工作需整改--保监会
路透北京5月5日 - 中国保监会周五称，安邦人寿近期报送的“安邦长寿安享5号年金保险”规避中短存续期产品的有关监管规定，扰乱市场秩序，禁止其自今日起的三个月内申报新产品，并立即停止使用上述产品。
路透北京4月10日 - 中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心周五表示，将于下周一（13日）在外汇交易系统推出外币拆借交易，拆借交易有美元、欧元和港元三个交易币种，拆借利率按年利率计算，以百分比表示。
该交易中心网站刊登的通知并称，交易并采用双边询价、双边清算的交易模式，最小交易金额为100万元的交易货币。美元、欧元计息基准为360天，港元计息基准为365天。
交易时间为周一至周五北京时间7:00-19:00，不包括中国境内法定节假日。
通知并称，交易中心外币拆借会员可通过系统进行拆借交易，已具备交易中心外币拆借会员资格但尚未接入外汇交易系统的机构可向交易中心申请外汇交易系统终端。
尚不具备交易中心外币拆借会员资格的机构可申请成为交易中心外币拆借会员。（完）
浏览详情，请点击交易中心网站：here
(发稿 侯向明； 审校 黄凯)
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路透北京5月5日 - 中国保监会周五称，安邦人寿近期报送的“安邦长寿安享5号年金保险”规避中短存续期产品的有关监管规定，扰乱市场秩序，禁止其自今日起的三个月内申报新产品，并立即停止使用上述产品。
路透上海/北京5月5日 - 人民币兑美元即期周五受强购汇打压收贬至近一月新低。交易员称，早盘时段市场波动狭窄，部分机构参与倒量，成交量上升明显；午后客盘购汇增强，且离岸CNH亦显着走贬，汇价在收盘前跌破6.9关口。
指标 4月中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构数