中国3月全口径外汇占款减少1,564亿元 创逾七年最大降幅

中远海运港口以资产和现金增持青岛港国际股份 总对价58亿元
路透上海1月23日 - 中国中远海运控股股份有限公司上周六公告称，控股子公司中远海运港口的全资子公司上海中海码头发展公司拟以57.99亿元人民币，认购青岛港国际增发的10.155亿股非流通内资股，中海码头将以资产和现金作为支付对价。
路透北京4月21日 - 中国央行周二公布数据显示，今年3月全部金融机构外汇占款减少1,564亿元人民币，在上月转正后继续回到负增长。这是自2007年12月以来外汇占款月度变动的最低值。
根据央行网站的金融机构人民币信贷收支表，3月末金融机构外汇占款余额为291,865亿元。今年一季度外汇占款累计减少2,225亿元。
交通银行金融研究中心研究员徐博认为，“3月货物贸易收窄比较明显，1月和2月有600多亿元美元的净顺差，3月只有30亿元美元净顺差，结汇需求下降，而服务贸易的逆差仍然较大。”
3月央行口径外汇占款的降幅更大。据央行调查统计司司长盛松成介绍，今年3月末央行口径外汇占款余额26.82万亿元，3月份当月减少2,307亿元，一季度减少2,521亿元。
招商证券首席宏观分析师谢亚轩指出，一季度央行外汇占款与同期金融机构外汇占款同向波动，显示央行为了维护汇率稳定，在一季度出手干预了外汇市场。
中国招商银行总行金融市场部高级分析师刘东亮亦称，3月份人民币对美元升值，按道理外汇占款不应该这么差；只有两种可能，一是短期资本外流，但考虑到资本管制，可能性比较小，更有可能的是央行的市场操作所致，也就是在市场上抛出美元买入人民币的操作。
刘东亮指出，这说明央行不希望人民币贬值，这跟李克强总理此前不希望人民币贬值的表态是一致的，所以现在人民币汇率的前景已经比较明朗，会比较坚挺。
民生证券宏观固收团队表示，目前看，人民币升值预期已经走强，一方面因强美元削弱美国经济复苏动能料难持续，另一方面因中国A股和H股火爆吸引外资流入；4月外汇占款料将出现明显反弹，与4月偏松的资金面相对应。
对于财政存款负增长，投放流动性，交行资管部高级研究员陈鹄飞陈，为配合“稳增长”，财政划拨力度明显加速，一季度制造业固定资产投资和房地产开发投资增速都在同步下探，财政支持大型基建稳增长可一定程度对冲私人部门投资的下跌，托底经济增长。
中国央行数据显示，3月末财政性存款余额为34,356.39亿元，较上月减少3,234.85亿元。外汇占款和财政存款两项数据表明，3月份市场因此增加了流动性。
对于后期货币政策操作，刘东亮称，以前是提高准备金，筑坝拦水，现在把水放出来，也就是降准，只要外汇占款继续负增长，且经济没有起色的话，降准的节奏也不会太慢，降准是大概率的、确定的。
某大行金融市场部人士亦表示，外汇占款第一次出现12个月滚动净增量为负值的情况，预计未来还会有一个百分点的降准。
中国金融时报周一援引央行研究局局长陆磊指出，在今年一季度外汇占款少增一万亿元人民币的背景下，普降1个百分点的存款准备金大致可以对冲外汇占款少增所带来的影响，因此货币政策依然处于中性状态。
中国人民银行上周日决定，普降金融机构存款准备金率并有针对性地实施定向降准措施。自周一（20日）起下调金融机构人民币存款准备金率1个百分点。
以下为过去两年以来各月财政性存款及外汇占款变动情况：(单位为亿元)
外汇占款 财政性存款
3月 -1,564 -3,234.85
2月 422.1 -4,705.38
2015年1月 -1,083 6,632.14
2014年12月 -1,184 -12,706.4
11月 22 229.21
10月 661 6,836.79
9月 11.4 -3,165.2
8月 -311 992
7月 378 6,804
6月 -883 -3,031
5月 375 3,027
4月 1,169 5,615
3月 1,892 -4,824
2月 1,282 4,222
1月 4,374 1,530
（完）
(发稿 李贺；审校 黄凯)
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