专家称过去一年中国外汇储备大幅缩水只是阶段性现象--报载

路透上海7月28日 - 据第一财经日报报导，中国金融四十人论坛高级研究员管涛表示，中国外汇储备过去一年大幅缩水部分因计价造成账面价值下降，部分也因资本外流，但外储减少只是阶段性现象。此外，外储多元化运用应遵循市场规律和国际通行规则。

管涛在接受第一财经日报采访指出，短期外储增减更容易受中国经济发展影响，而中长期看人民币汇率市场化程度提高，央行基本退出常态干预，贸易顺差越大，资本流出就越多。

“短期讲外汇储备上下震荡，长期看外汇储备振幅收敛将是新常态，外汇储备减少只是一个阶段性的现象。”曾担任中国国家外汇管理局国际收支司司长的管涛说。

最近一年外储近3,000亿美元的减少，管涛指出，一部分是因为过去一年里，美元汇率在国际市场上走强，外储中的非美元资产折美元缩水，造成了外汇储备的账面价值下降，这并非真实的损失;另一部分是因为期间资本外流造成外储(本金)的实际减少，2014年三季度至2015年一季度间累计达1,092亿美元，同期外储(余额)减少2,632亿美元。

管涛并指出，外储减少是国内经济“三期”叠加、国际经济走势分化、美联储货币政策正常化背景下，随着2014年二季度以来人民币汇率由单边走势转为双向波动，境内机构和个人优化资产负债的币种结构，增加外汇存款和对外资产、减少外汇贷款和对外负债的必然结果。

近年来，央行、外汇局不断拓展委托贷款平台，综合运用股权、债权、基金等多种工具，为银行、企业提供了长期稳定的外汇资金来源保障。为配合国家“一带一路”战略实施，外储还参与了成立丝路基金、亚洲基础设施投资银行(AIIB)、金砖国家开发银行，对国内主权财富基金和政策性银行注资等等。

数据显示，截至2014年底，外汇储备就支持中俄管道供油250亿美元，中俄原油增供673亿美元，向政策性银行、大型商业银行和中小银行提供外汇资金3,848亿美元。

管涛也指出，对于“一带一路”而言，尽管是国家战略，但在具体实操中应遵循市场规律和国际通行规则。大力推进贸易投资便利化，包括通过加强双边和多边合作，消除投资和贸易壁垒，支持民间市场主体自主对外投融资和进出口至关重要。

“如果过分依赖外汇储备的创新运用，既不利于充分发挥市场配置资源的决定性作用，也不利于保持外汇储备的流动性资产属性。”管涛说，“尤其是参与多边开发机构的国际金融合作时，要在明晰权利义务的基础上，合理界定外汇储备介入的程度，避免将中国的外汇储备作为这些机构的背书。”（完）

(发稿 张金栋; 审校 黄凯)

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