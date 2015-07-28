专家称过去一年中国外汇储备大幅缩水只是阶段性现象--报载

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海7月28日 - 据第一财经日报报导，中国金融四十人论坛高级研究员管涛表示，中国外汇储备过去一年大幅缩水部分因计价造成账面价值下降，部分也因资本外流，但外储减少只是阶段性现象。此外，外储多元化运用应遵循市场规律和国际通行规则。
管涛在接受第一财经日报采访指出，短期外储增减更容易受中国经济发展影响，而中长期看人民币汇率市场化程度提高，央行基本退出常态干预，贸易顺差越大，资本流出就越多。
“短期讲外汇储备上下震荡，长期看外汇储备振幅收敛将是新常态，外汇储备减少只是一个阶段性的现象。”曾担任中国国家外汇管理局国际收支司司长的管涛说。
最近一年外储近3,000亿美元的减少，管涛指出，一部分是因为过去一年里，美元汇率在国际市场上走强，外储中的非美元资产折美元缩水，造成了外汇储备的账面价值下降，这并非真实的损失;另一部分是因为期间资本外流造成外储(本金)的实际减少，2014年三季度至2015年一季度间累计达1,092亿美元，同期外储(余额)减少2,632亿美元。
管涛并指出，外储减少是国内经济“三期”叠加、国际经济走势分化、美联储货币政策正常化背景下，随着2014年二季度以来人民币汇率由单边走势转为双向波动，境内机构和个人优化资产负债的币种结构，增加外汇存款和对外资产、减少外汇贷款和对外负债的必然结果。
近年来，央行、外汇局不断拓展委托贷款平台，综合运用股权、债权、基金等多种工具，为银行、企业提供了长期稳定的外汇资金来源保障。为配合国家“一带一路”战略实施，外储还参与了成立丝路基金、亚洲基础设施投资银行(AIIB)、金砖国家开发银行，对国内主权财富基金和政策性银行注资等等。
数据显示，截至2014年底，外汇储备就支持中俄管道供油250亿美元，中俄原油增供673亿美元，向政策性银行、大型商业银行和中小银行提供外汇资金3,848亿美元。
管涛也指出，对于“一带一路”而言，尽管是国家战略，但在具体实操中应遵循市场规律和国际通行规则。大力推进贸易投资便利化，包括通过加强双边和多边合作，消除投资和贸易壁垒，支持民间市场主体自主对外投融资和进出口至关重要。
“如果过分依赖外汇储备的创新运用，既不利于充分发挥市场配置资源的决定性作用，也不利于保持外汇储备的流动性资产属性。”管涛说，“尤其是参与多边开发机构的国际金融合作时，要在明晰权利义务的基础上，合理界定外汇储备介入的程度，避免将中国的外汇储备作为这些机构的背书。”（完）
(发稿 张金栋; 审校 黄凯)
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