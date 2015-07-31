境外投资者用于特定品种期货交易资金不占用银行短期外债指标--中国外管局

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透北京7月31日 - 中国国家外汇管理局周五发布通知，明确境外投资者可以外汇或人民币形式汇入资金从事境内特定品种期货交易，用于期货交易资金不占用银行短期外债指标，便利相关资金运用。
外管局网站刊登相关通知并称，境外投资者可根据期货交易保证金、盈亏结算等实际需求直接在开户行办理结购汇，结购汇后资金可以直接划转。通知自8月1日起实施。
中国证监会近日出台《境外交易者和境外经纪机构从事境内特定品种期货交易管理暂行办法》，允许境外交易者和境外经纪机构从事境内特定品种期货交易，并确定原油期货为中国首个境内特定品种。
外管局通知并明确各交易主体外汇账户管理要求，实行专户管理，资金封闭运行，降低交易风险；外管局负责对境外交易者、境外经纪机构、境内期货交易所、会员从事境内特定品种期货交易所涉外汇账户开立和使用、资金收付及汇兑等实施监督、管理和检查。
此外，外管局还简化了数据报送，期货交易涉外收支以及有关交易数据统一由开户银行、交易所通过系统报送；并列出了境外交易者、境外经纪机构从事境内特定品种期货交易相关外汇账户收支范围。
中国央行上周发布公告部署境内原油期货交易跨境结算管理工作，表示境内原油期货交易以人民币计价、结算。境外交易者、境外经纪机构人民币期货结算账户的资金按照活期存款利率计息，在境内实行专户存放和封闭管理，不得用于期货交易以外的其他用途。（完）
(发稿 倪蔚丹；审校 张喜良)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。