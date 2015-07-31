境外投资者用于特定品种期货交易资金不占用银行短期外债指标--中国外管局

路透北京7月31日 - 中国国家外汇管理局周五发布通知，明确境外投资者可以外汇或人民币形式汇入资金从事境内特定品种期货交易，用于期货交易资金不占用银行短期外债指标，便利相关资金运用。

外管局网站刊登相关通知并称，境外投资者可根据期货交易保证金、盈亏结算等实际需求直接在开户行办理结购汇，结购汇后资金可以直接划转。通知自8月1日起实施。

中国证监会近日出台《境外交易者和境外经纪机构从事境内特定品种期货交易管理暂行办法》，允许境外交易者和境外经纪机构从事境内特定品种期货交易，并确定原油期货为中国首个境内特定品种。

外管局通知并明确各交易主体外汇账户管理要求，实行专户管理，资金封闭运行，降低交易风险；外管局负责对境外交易者、境外经纪机构、境内期货交易所、会员从事境内特定品种期货交易所涉外汇账户开立和使用、资金收付及汇兑等实施监督、管理和检查。

此外，外管局还简化了数据报送，期货交易涉外收支以及有关交易数据统一由开户银行、交易所通过系统报送；并列出了境外交易者、境外经纪机构从事境内特定品种期货交易相关外汇账户收支范围。

中国央行上周发布公告部署境内原油期货交易跨境结算管理工作，表示境内原油期货交易以人民币计价、结算。境外交易者、境外经纪机构人民币期货结算账户的资金按照活期存款利率计息，在境内实行专户存放和封闭管理，不得用于期货交易以外的其他用途。（完）

(发稿 倪蔚丹；审校 张喜良)

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