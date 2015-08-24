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中国财经 | 2015年 8月 24日 星期一 11:27 BJT

中国外汇交易中心首次公布人民币兑美元参考汇率

路透上海8月24日 - 中国外汇交易中心周一首次公布人民币兑美元参考汇率。表格显示，交易中心将于北京时间上午10点、11点、下午2点、3点和4点分别发布一个参考汇率。

其中，今日10点的人民币兑美元参考汇率为6.3960。

北京时间10:52，人民币兑美元即期CNY=CFXS报6.3973元，较上日收盘6.3887元下跌。今日人民币兑美元中间价CNY=PBOC为6.3862元，较上日中间价6.3864元微升。

中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）

(发稿 张金栋; 审校 张喜良)

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