汇率调整对外贸影响有限 人民币价值中枢基本稳定--商务部

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京8月29日 - 中国商务部新闻发言人表示，当前人民币汇率不存在持续贬值的基础；中国作为进出口大国，且加工贸易占相当比重，人民币汇率的正常调整，对外贸易的影响也是有限的。
商务部网站周五晚间发布新闻稿称，中国经济、对外贸易、双向投资增速在全球主要经济体中依然是最高的之一，经济基本面决定了人民币汇率的价值中枢是基本稳定的。
“从近两周的情况看，(人民币兑美元)中间价CNY=PBOC与即期汇率CNY=CFXS价差明显收窄，中间价的基准性和参照性得到增强。”该发言人称。
其并指出，一国的汇率水平最终取决于其整体国际竞争力。目前，中国正在加快深化改革、扩大开放、积极推进创新驱动战略，中国经济正在实现转型升级和提质增效，人民币汇率能够保持在合理均衡水平上的基本稳定。
中国国务院总理李克强此前已强调，中国经济运行在合理区间，当前人民币不存在持续贬值的基础，能够保持在合理均衡水平。
商务部周三则表示，今年外贸形势比预计的更复杂严峻，全年出口不容乐观但仍有望正增长，进口降幅还将继续收窄。近期人民币汇率贬值对外贸的影响是多方面的，劳动密集型企业可能相对受益。
人民币兑美元即期周五收创逾两周新高，并创下三个多月来最大单日涨幅，中间价亦上涨近百点结束三连跌。
中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。(完)
(发稿 吴云凌; 审校 张喜良)
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