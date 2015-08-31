焦点：要防备量化紧缩了 中国正在带头抛售外汇储备

路透伦敦8月28日 - 量化宽松已历六载，现在我们要为“量化紧缩”做准备了。

出于对“量化宽松”作用的全然信赖，主要央行在美国联邦储备委员会(美联储)的带头下，向全球金融系统倾注了数以万亿美元计的刺激资金，以缓和2007-08年市场危机和低迷所带来的影响。

供应流动性的做法仍在持续。欧洲央行接棒美联储，成为新的领头羊，其推出的1万亿欧元(1.1万亿美元)购债计划将一直持续到明年9月。与此同时日本央行也在大量购债。

但一股相反的潮流(即“量化紧缩”)正在日益增强，因为中国大举抛售外汇储备以保护国内经济和市场免受资本外流急剧增长的冲击。其它新兴市场也纷纷效仿。

花旗分析师估计，过去一年左右，全球外汇储备正在以平均每月590亿美元的速度消耗，过去几个月更是接近1,000亿美元。另一家大型银行的消息人士说，新兴市场央行仅本月可能就已经抛出高达2,000亿美元外汇储备，其中1,000-1,500亿美元可能为中国所抛。

“中国遭遇进一步资本外流的可能性非常大，”德意志银行驻伦敦汇率分析师George Saravelos说。“其结果就是，市场也许担心量化紧缩还将进一步持续下去。”

中国是全球外储规模最大的国家，其中多数是以美元计价的资产，比如美国国库券和公债。截至6月底，中国外储规模为3.69万亿美元，而在2000年左右约为1,500亿美元。

但比起一年前的近4万亿美元已有所下降。下降的部分原因在于汇率波动，因为美元升值了不少，但最近而言，外储下降的更重要动因是直接出售其中的资产。

中国到底出售了多少以及哪些资产，这点难以知道，因为中国没有披露外储的货币和资产组成。

若以国际货币基金组织(IMF)的外储数据为依据，中国外储中约三分之二是美元资产。美国财政部数据显示，中国持有1.27万亿美元的美国国库券和债券，但分析师认为实际规模要远远更高。

1997年亚洲金融危机之后，中国和新兴市场引领全球增加外储的趋势，持有的外储合计规模在去年达到12万亿美元的高峰。外储成为了他们的盾牌，在2007-09年全球金融危机期间为他们提供保护；现在看来，那些外储又派上了用场。

“中国在抛售长期美国公债？”在周三美债下跌期间，骏利资产管理集团的债券基金经理葛罗斯在推特上问道。

中国及其他国家抛售所持美国公债可能带来巨大影响。

花旗援引一系列学术研究认为，在没有其他因素影响的状况下，如果外汇储备下降的规模相当于美国国内生产总值(GDP)的1%(约合1,780亿美元)，可能会导致10年期美国公债收益率(殖利率)上升15-35个基点。

野村中国首席经济学家赵扬估计，中国人民银行7月抛售的外汇储备规模可能接近1,000亿美元，8月抛售规模也差不多。

“我们估算的7月资本外流规模为900亿美元，但当时汇率还没有变化，这意味着央行出售了大量外汇储备...规模接近1,000亿美元，”赵扬在一个新闻发布会上表示。

“人民币贬值3%后，中国人行即试图守卫汇价，他们开始相当积极的干预。因此，我认为8月干预规模也相当接近1,000亿美元。”

大宗商品价格暴跌，加上成长前景疑虑(尤其是中国)，已然引发资金逃离新兴市场。伦敦研究与资产管理公司CrossBorder Capital数据显示，去年一年流出新兴市场的资金逼近1万亿美元，其中逾7,500亿美元自中国撤出。

这迫使许多新兴市场国家央行动用外汇储备抑制本币贬值，以免跌势更加惨烈。

但人民币本月稍早贬值，已引发外界担忧全球“货币战争”加剧，全球新兴货币汇率普遍恢复跌势，越南盾及哈萨克斯坦坚戈(tenge)也相继贬值。(完)

(编译 郑茵/白云/孙国玉/龚芳; 审校 戴素萍/张若琪/徐文焰)

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