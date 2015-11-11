中国三季度经常项目顺差634亿美元 非储备金融账户逆差2,239亿

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京11月11日 - 中国国家外汇管理局周三公布，按美元计价，2015年三季度经常项目顺差634亿美元，非储备性质的金融账户逆差2,239亿美元，储备资产减少1,605亿美元。
外管局发布的前三季度国际收支平衡表初步数据显示，2015年前三季度，中国经常账户顺差2,120亿美元，其中，货物贸易顺差4,157亿美元，服务贸易逆差1,609亿美元。
前三季度资本和金融账户逆差1,219亿美元，其中，资本账户顺差3亿美元，非储备性质的金融账户逆差3,498亿美元，储备资产减少2,277亿美元。
中国二季度经常账户顺差730亿美元，资本和金融账户逆差406亿美元。其中，资本账户顺差1亿美元，非储备性质的金融账户逆差276亿美元，国际储备资产增加131亿美元。（完）
(发稿 沈燕; 审校 黄凯)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。