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中国财经 | 2015年 11月 11日 星期三 10:14 BJT

中国三季度经常项目顺差634亿美元 非储备金融账户逆差2,239亿

路透北京11月11日 - 中国国家外汇管理局周三公布，按美元计价，2015年三季度经常项目顺差634亿美元，非储备性质的金融账户逆差2,239亿美元，储备资产减少1,605亿美元。

外管局发布的前三季度国际收支平衡表初步数据显示，2015年前三季度，中国经常账户顺差2,120亿美元，其中，货物贸易顺差4,157亿美元，服务贸易逆差1,609亿美元。

前三季度资本和金融账户逆差1,219亿美元，其中，资本账户顺差3亿美元，非储备性质的金融账户逆差3,498亿美元，储备资产减少2,277亿美元。

中国二季度经常账户顺差730亿美元，资本和金融账户逆差406亿美元。其中，资本账户顺差1亿美元，非储备性质的金融账户逆差276亿美元，国际储备资产增加131亿美元。（完）

(发稿 沈燕; 审校 黄凯)

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