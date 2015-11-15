中国10月全口径外汇占款增加129亿元 央行口径增533.37亿

路透北京11月15日 - 中国央行周日公布，10月金融机构外汇占款增加129亿元人民币，扭转此前连续四个月减少势头。当月央行口径外汇占款也走出八连降，增加533.37亿元。

根据央行网站的金融机构人民币信贷收支表，全口径下10月末金融机构外汇占款余额274,361.02亿元，较上月末增加0.05%。此前9月减少额为为7,612.78亿元，连续第三个月刷新单月最大降幅。

10月财政性存款余额为46,188.99亿元，较上月增加5,110.57亿元。综合外汇占款和财政存款的变动，10月市场因此减少了4,981.57亿元的流动性。

此外，根据央行网站公布的货币当局资产负债表，10月央行口径外汇占款增加533.37亿元人民币，此前则为连续八个月下滑。9月和8月分别减少2,641亿元和3,183亿元。（完）

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