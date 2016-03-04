专访：中国不应借外汇干预或资本管制阻止人民币贬值--前IMF高管

图中为百元面额人民币与美元纸币。 REUTERS/Jason Lee

路透东京3月4日 - 一位前国际货币基金组织(IMF)高管周五称，中国不应借助资本管制或外汇干预来阻止人民币贬值，因为资本外流只是表象，实质则是经济放缓时亟需解决的结构性问题。

中国1月外汇储备下降近1,000亿美元，因央行继续抛售美元守卫人民币汇率并抑制资本外流。去年12月外汇储备降幅达成创纪录的1,079亿美元。

根据一项路透调查，料2月份外汇储备将连续第四个月下降，不过降幅可能要低于前几个月。

尽管下降后的中国外汇储备仍有可能远高于3万亿(兆)美元，但金融市场越来越担心，按这种下降速度，中国政府可能很快需要允许人民币大幅贬值或撤回让人民币自由浮动的举措并收紧资本管制。

前国际货币基金组织(IMF)第一副总裁克鲁格表示，每月约1,000亿美元的流出规模可以持续，因为中国目前还有充裕的储备。

她说，当局若干预市场以阻止人民币下跌，将会有适得其反的效果。

“这是否是一个好的解决方案，我持怀疑看法。这说明当局认为人民币会持续贬值。这会刺激人们把钱撤出，”克鲁格周五在接受路透专访时表示。

在中国经济减速且产能过剩之际，让人民币贬值是解决中国部分难题的一种途径。

“资本外流是他们必须面对的问题的一个症状，而不是这个问题本身，”她说。

“当存在强劲的市场力量推动汇率贬值时，与之对抗往往会失败，”克鲁格表示。

包括日本央行总裁黑田东彦在内，一些决策官员曾表示，资本管制是中国可以用来阻止资本严重外流的一个作法。

但克鲁格指出，实施资本管制将要付出昂贵代价，因为这等于是“证明那些想要把钱汇出去的人看法无误。”

“在现阶段实施更多资本管制，将是错误的对策，”她呼吁中国当局将焦点放在解决结构性问题上，像是过剩产能及就业市场僵化。(完)