中国有必要的工具来管理弹性汇率风险--IMF官员

中国“十三五”时期石油消费将保持稳定 将大力发展天然气--发改委
路透北京1月19日 - 中国发改委周四称，预计中国“十三五”时期石油需求仍将稳步增长，但增速进一步放缓，石油在一次能源消费中的占比保持基本稳定。以提高天然气在一次能源消费结构中的比重为发展目标，大力发展天然气产业。
路透新德里3月12日 - 中国驻国际货币基金(IMF)执行董事金中夏周六表示，中国拥有所有必要的工具来管理汇率相关风险。
金中夏在新德里的一场会议上表示，中国在可预见未来的目标是管理参考一篮子货币的人民币浮动；同时允许人民币更有弹性。
金中夏并称，他预期人民币不会出现“急剧”贬值。“我个人支持人民币改革，使之更有弹性、自由浮动，”他说。(完)
(编译 戴素萍 审校 孙茉莉)
路透北京1月19日 - 中国发改委周四称，预计中国“十三五”时期石油需求仍将稳步增长，但增速进一步放缓，石油在一次能源消费中的占比保持基本稳定。以提高天然气在一次能源消费结构中的比重为发展目标，大力发展天然气产业。
路透上海1月19日 - 中国国家外汇管理局周四公布，12月银行结售汇逆差463亿美元，创11个月最大单月逆差额，亦为连续第18个月出现逆差，数据较上月的逆差334亿美元扩大38.62%。
路透北京1月19日 - 中国首支人民币商业地产私募股权基金--高和资本日前与江苏银行宣布发起设立国内首支商业地产ABS（资产支持证券）基金，规模200亿元人民币，将专注于盘活商业地产，以商业地产证券化产品作为主要投资标的。