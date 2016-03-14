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中国财经 | 2016年 3月 14日 星期一 11:35 BJT

中国有必要的工具来管理弹性汇率风险--IMF官员

路透新德里3月12日 - 中国驻国际货币基金(IMF)执行董事金中夏周六表示，中国拥有所有必要的工具来管理汇率相关风险。

金中夏在新德里的一场会议上表示，中国在可预见未来的目标是管理参考一篮子货币的人民币浮动；同时允许人民币更有弹性。

金中夏并称，他预期人民币不会出现“急剧”贬值。“我个人支持人民币改革，使之更有弹性、自由浮动，”他说。(完)

(编译 戴素萍 审校 孙茉莉)

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