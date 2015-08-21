中国料采取措施限制经济放缓的影响 应继续向以市场为主的外汇系统转型--日财政大臣

路透东京8月21日 - 日本经济财政大臣甘利明周五表示，预期中国政府将采取措施，防止本国经济放缓成为一个全球问题。

甘利明还对记者称，日本经济复苏仍处于正轨，政府计划从秋季开始与民间部门展开对话，讨论如何提高资本支出。

甘利明敦促中国继续让外汇市场向以市场为主的系统转型。

“如果中国频繁干预市场，日本将面临如何因应的艰难决定，”他在例行内阁会议后的新闻会上称。

由于一系列数据表现疲弱，例如出口疲软和批发价格下跌，中国当局8月11日让人民币贬值，突显出围绕该国经济形势有关的担忧。(完)

(编译 徐文焰 许娜；审校 龚芳 李婷仪)

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