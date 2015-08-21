中国料采取措施限制经济放缓的影响 应继续向以市场为主的外汇系统转型--日财政大臣

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透东京8月21日 - 日本经济财政大臣甘利明周五表示，预期中国政府将采取措施，防止本国经济放缓成为一个全球问题。
甘利明还对记者称，日本经济复苏仍处于正轨，政府计划从秋季开始与民间部门展开对话，讨论如何提高资本支出。
甘利明敦促中国继续让外汇市场向以市场为主的系统转型。
“如果中国频繁干预市场，日本将面临如何因应的艰难决定，”他在例行内阁会议后的新闻会上称。
由于一系列数据表现疲弱，例如出口疲软和批发价格下跌，中国当局8月11日让人民币贬值，突显出围绕该国经济形势有关的担忧。(完)
(编译 徐文焰 许娜；审校 龚芳 李婷仪)
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路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。