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中国财经 | 2016年 4月 22日 星期五 16:45 BJT

中国外汇市场3月成交额环比增65% 其中衍生品增逾七成--外管局

路透北京4月22日 - 中国国家外汇管理局最新统计数据显示，2016年3月，中国外汇市场（不含外币对市场）总计成交10.71万亿元人民币（等值1.65万亿美元），按美元计环比增加65%，主因春节假期影响。其中，银行对客户市场成交环比增加27%，银行间市场成交环增74.7%；即期市场累计成交增长55%，衍生品市场成交增71.8%。

2015年6月以来中国外汇市场交易概况月度数据一览：

当月总成 银行对客 银行间市 即期市 衍生品市

交 户 场 场 场

单位： 万亿美元 亿美元 万亿美元 亿美元 亿美元

2016年3月 1.65 2,863 1.36 7,064 9,405

2月 1 2,248 0.7787 4,559 5,475

1月 1.59 3,737 1.21 7,583 8,277

2015年12 1.89 3,813 1.51 8,583 10,295

11月 1.69 2,814 1.41 6,061 10,829

10月 1.52 2,600 1.26 5,882 9,340

9月 1.56 3,417 1.22 7,890 7,720

8月 2.07 5,306 1.54 10,900 9,804

7月 1.68 3,710 1.31 6,980 9,797

6月 1.3 3,586 0.9379 5,484 7,481

2015年1-1 17.76

2月

（完）

(发稿 李文科; 审校 林高丽)

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