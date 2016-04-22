中国外汇市场3月成交额环比增65% 其中衍生品增逾七成--外管局

中国“十三五”时期石油消费将保持稳定 将大力发展天然气--发改委
路透北京1月19日 - 中国发改委周四称，预计中国“十三五”时期石油需求仍将稳步增长，但增速进一步放缓，石油在一次能源消费中的占比保持基本稳定。以提高天然气在一次能源消费结构中的比重为发展目标，大力发展天然气产业。
路透北京4月22日 - 中国国家外汇管理局最新统计数据显示，2016年3月，中国外汇市场（不含外币对市场）总计成交10.71万亿元人民币（等值1.65万亿美元），按美元计环比增加65%，主因春节假期影响。其中，银行对客户市场成交环比增加27%，银行间市场成交环增74.7%；即期市场累计成交增长55%，衍生品市场成交增71.8%。
2015年6月以来中国外汇市场交易概况月度数据一览：
当月总成 银行对客 银行间市 即期市 衍生品市
交 户 场 场 场
单位： 万亿美元 亿美元 万亿美元 亿美元 亿美元
2016年3月 1.65 2,863 1.36 7,064 9,405
2月 1 2,248 0.7787 4,559 5,475
1月 1.59 3,737 1.21 7,583 8,277
2015年12 1.89 3,813 1.51 8,583 10,295
月
11月 1.69 2,814 1.41 6,061 10,829
10月 1.52 2,600 1.26 5,882 9,340
9月 1.56 3,417 1.22 7,890 7,720
8月 2.07 5,306 1.54 10,900 9,804
7月 1.68 3,710 1.31 6,980 9,797
6月 1.3 3,586 0.9379 5,484 7,481
2015年1-1 17.76
2月
（完）
(发稿 李文科; 审校 林高丽)
路透北京1月19日 - 中国发改委周四称，预计中国“十三五”时期石油需求仍将稳步增长，但增速进一步放缓，石油在一次能源消费中的占比保持基本稳定。以提高天然气在一次能源消费结构中的比重为发展目标，大力发展天然气产业。
路透上海1月19日 - 中国国家外汇管理局周四公布，12月银行结售汇逆差463亿美元，创11个月最大单月逆差额，亦为连续第18个月出现逆差，数据较上月的逆差334亿美元扩大38.62%。
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