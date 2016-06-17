中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的6月13日-6月17日当周中国金融市场摘要:

汇市:

--人民币兑美元当周下跌0.31%。本周风险事件集中发酵，外围货币震荡，人民币对美元亦震荡走低，并一度突破6.60创五年半低点。人民币汇率指数也在周五再创记录新低至95.82。即期市场的波动亦传导至掉期市场，短端掉期震荡推升长端，而欧元和英镑的贬值亦激发了客盘远期购汇热情，人民币一年期掉期亦一度触及1,000点的四个半月高点。

由于对中国央行维稳能力的信任，加上客盘对人民币预期的分化，在本月23日英国退欧的靴子落地前，人民币料在6.6附近震荡。但若英国退欧成真，将导致美指飞升，对人民币亦有较大打击。

公开市场操作:

--半年末将至，中国央行公开市场当周转为净投放逾千亿，并辅以国库现金定存招标等稳定流动性。加之中期借贷便利(MLF)趋于常态化操作，都有助于舒缓6月末前资金面紧张情绪。

诸多数据显示，中国经济下行压力仍在，但仅靠降准、降息这样的总量调节已难进一步起效，更多需要进行结构性改革，加之外围环境较为复杂，货币政策短期内更宜少动多看。

债市:

--中国银行间债市当周现券收益率录得较大跌幅。5月中国宏观、金融数据显示经济下行风险不减，而资金面在央行公开市场操作维护下暂保持宽松，市场交易热情高企，推动债券收益率节节下行；海外方面，周中美联储暂缓加息并释放鸽派言论，亦助力债市做多情绪。

票据:

--中国票据市场当周转贴利率依旧变化不大，成交则较为清淡。交易员称，票据价格与银行资金成本差距渐小，下行空间受限；目前不少机构仍有购票需求，若资金面不发生大变化，预计月末前转贴利率难有太大升幅。

股市:

--中国股市沪综指.SSEC当周在多重事件影响下大幅波动，假期海外市场避险情绪明显升温，致周初沪综指重挫并创三个半月最大单日跌幅，但随后MSCI暂不将中国A股纳入MSCI新兴市场指数和美联储声明并未超出市场预期，大盘逐渐回暖，终盘全周累计下跌1.4%。目前市场对英国脱欧仍有所担忧，并引发避险情绪上升和资金流出，投资者更趋于谨慎，大盘或将继续震荡。(完)