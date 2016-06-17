中国金融市场一周走势回顾

《路透早报》--1月16日
--欧洲央行管理委员会委员维勒鲁瓦德加洛和执委普雷特在法国央行主办的一个会议上讲话，会议主题为“长期经济停滞和经济增长测算”(0800)
以下为路透中文新闻为您整理的6月13日-6月17日当周中国金融市场摘要:
汇市:
--人民币兑美元当周下跌0.31%。本周风险事件集中发酵，外围货币震荡，人民币对美元亦震荡走低，并一度突破6.60创五年半低点。人民币汇率指数也在周五再创记录新低至95.82。即期市场的波动亦传导至掉期市场，短端掉期震荡推升长端，而欧元和英镑的贬值亦激发了客盘远期购汇热情，人民币一年期掉期亦一度触及1,000点的四个半月高点。
由于对中国央行维稳能力的信任，加上客盘对人民币预期的分化，在本月23日英国退欧的靴子落地前，人民币料在6.6附近震荡。但若英国退欧成真，将导致美指飞升，对人民币亦有较大打击。
公开市场操作:
--半年末将至，中国央行公开市场当周转为净投放逾千亿，并辅以国库现金定存招标等稳定流动性。加之中期借贷便利(MLF)趋于常态化操作，都有助于舒缓6月末前资金面紧张情绪。
诸多数据显示，中国经济下行压力仍在，但仅靠降准、降息这样的总量调节已难进一步起效，更多需要进行结构性改革，加之外围环境较为复杂，货币政策短期内更宜少动多看。
债市:
--中国银行间债市当周现券收益率录得较大跌幅。5月中国宏观、金融数据显示经济下行风险不减，而资金面在央行公开市场操作维护下暂保持宽松，市场交易热情高企，推动债券收益率节节下行；海外方面，周中美联储暂缓加息并释放鸽派言论，亦助力债市做多情绪。
票据:
--中国票据市场当周转贴利率依旧变化不大，成交则较为清淡。交易员称，票据价格与银行资金成本差距渐小，下行空间受限；目前不少机构仍有购票需求，若资金面不发生大变化，预计月末前转贴利率难有太大升幅。
股市:
--中国股市沪综指.SSEC当周在多重事件影响下大幅波动，假期海外市场避险情绪明显升温，致周初沪综指重挫并创三个半月最大单日跌幅，但随后MSCI暂不将中国A股纳入MSCI新兴市场指数和美联储声明并未超出市场预期，大盘逐渐回暖，终盘全周累计下跌1.4%。目前市场对英国脱欧仍有所担忧，并引发避险情绪上升和资金流出，投资者更趋于谨慎，大盘或将继续震荡。(完)
(整理 张晓翀/李宏薇/孙琦子/吕雯瑾; 审校 林高丽)
--欧洲央行管理委员会委员维勒鲁瓦德加洛和执委普雷特在法国央行主办的一个会议上讲话，会议主题为“长期经济停滞和经济增长测算”(0800)
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