去年12月金融机构外汇占款减少1,184亿元人民币--央行

中国证交会称督导部分券商资管业务自查非新要求 未造成市场影响
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，近日有关证监局督导部分证券公司对照法规要求开展资管业务自查，是前期监管工作的延续，并非新增要求。相关规范行为有序进行，未对市场造成影响。
路透北京1月19日 - 中国央行周一公布数据显示，去年12月全部金融机构外汇占款减少1,184亿元人民币，为去年8月以来再度出现负增长。
根据央行网站的金融机构人民币信贷收支表，12月末金融机构外汇占款余额为294,090.46亿元；财政性存款余额为35,664.48亿元，较上月减少12,706.4亿元。
上述两项数据表明，12月份市场因此增加了11,522.4亿元的流动性。
中国人民银行此前公布数据称，12月末广义货币供应量(M2)CNMSM2=ECI同比增长12.2%，低于12.5%的路透调查中值，亦低于央行去年全年约13%的增长目标；人民币贷款余额同比增13.6%，路透调查中值为13.8%。
2014年12月新增人民币贷款6,973亿元，低于路透调查中值的8,527亿元；全年新增信贷9.78万亿元，2013年全年则新增贷款8.89万亿元。12月末外汇储备余额为3.84万亿美元，路透调查中值为3.90万亿美元。
以下为过去两年以来各月财政性存款及外汇占款变动情况：(单位为亿元)
外汇占款 财政性存款
2014年12月 -1,184 -12,706.4
11月 22 229.21
10月 661 6,836.79
9月 11.4 -3,165.2
8月 -311 992
7月 378 6,804
6月 -883 -3,031
5月 375 3,027
4月 1,169 5,615
3月 1,892 -4,824
2月 1,282 4,222
1月 4,374 1,530
2013年12月 2,729 -14,603
11月 3,979 -435
10月 4,416 6,280
9月 1,264 -2,932
8月 273 1,399
7月 -245 6,545
6月 -412 -1,219
5月 669 4,633
4月 2,944 5,224
3月 2,363 -2,652
2月 2,954 243
（完）
(发稿 李文科; 审校 张喜良)
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