1月末中国外汇储备为3.23万亿美元 环比下降995亿美元

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透北京/上海2月14日 - 中国央行日前公布，今年1月末中国外汇储备为32,308.93亿美元，较去年12月末的33,303.62亿美元下降994.69亿美元。
中国去年外汇储备下降13%，其中12月单月下降额逾千亿美元创历史记录。分析人士指出，12月外储下降可能与资本外流规模加大有关，且未来继续下降的概率较大。
央行同时公布，1月末官方储备资产中黄金储备为635.7亿美元，较去年12月末的601.91亿美元续升；以盎司计，1月末黄金储备为5,718万盎司，12月末为5,666万盎司。
此外，1月末基金组织储备头寸为37.6亿美元，环比减少7.87亿美元；特别提款权(SDR)略降至102.73亿美元；其他储备资产则转为-2.05亿美元，去年12月末为7.27亿美元。（完）
(发稿 孙琦子/吕雯瑾; 审校 张喜良)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)