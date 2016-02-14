1月末中国外汇储备为3.23万亿美元 环比下降995亿美元

路透北京/上海2月14日 - 中国央行日前公布，今年1月末中国外汇储备为32,308.93亿美元，较去年12月末的33,303.62亿美元下降994.69亿美元。

中国去年外汇储备下降13%，其中12月单月下降额逾千亿美元创历史记录。分析人士指出，12月外储下降可能与资本外流规模加大有关，且未来继续下降的概率较大。

央行同时公布，1月末官方储备资产中黄金储备为635.7亿美元，较去年12月末的601.91亿美元续升；以盎司计，1月末黄金储备为5,718万盎司，12月末为5,666万盎司。

此外，1月末基金组织储备头寸为37.6亿美元，环比减少7.87亿美元；特别提款权(SDR)略降至102.73亿美元；其他储备资产则转为-2.05亿美元，去年12月末为7.27亿美元。（完）