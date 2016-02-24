焦点：中国外汇储备能支撑多久？

图中为百元面额人民币及美元纸币。 REUTERS/Jason Lee

路透北京2月24日 - 中国仍然坐拥全球最庞大的外汇储备，但下降速度之快令人猜测，中国政府可能很快就不得不允许人民币大幅贬值，或者逆转市场自由化进程并加强资本管控。

1月份中国外汇储备减少995亿美元，降至3.23万亿(兆)美元。去年12月创下纪录最大降幅。2014年年中以来的累计降幅7,620亿美元，超过了瑞士的国内生产总值(GDP)。

但中国外汇储备规模依然巨大，中国人民银行称其绰绰有余。但它没有说明外汇储备最低可以降至什么水平，也没有回复置评请求。

中国人民银行行长周小川一周前接受《财新周刊》采访时表示，资本外流的很大一部分是中国企业因美元升值而偿还美元债务，这种调整会很快见底的；还有一部分是用于对海外投资，这是好事。

多数分析师都同意，中国距离绝境还远得很。但有些分析师认为，中国在数月内就得踩刹车，等不了数年。

面对海外投资者的投机性抛售及国内资本外流局面，中国央行采取措施努力保持人民币稳定，中国外汇储备因此加速减少。鉴于当前中国经济增长速度为25年最低，加上去年8月份及今年1月初中国央行作出引导人民币下跌的决定，要保持人民币稳定越发显得艰难。

虽然中国外汇储备规模庞大，但像中国这种规模的经济体需要这样庞大的外储来满足进口和外债需求，储备流动资产减少会无法及时满足以上需求。

中国外汇储备的构成虽属国家机密，但官员称其所持有的其他货币以美元计算的价值下跌，是其外汇储备规模下降的原因之一。

但世界各国经济学家和外汇专家还是想知道，中国的外汇储备究竟要降到多低，才会迫使当局在实施新一轮资本控制措施、抑或放弃为维护人民币而进行的美元抛售之间做出抉择。

法国兴业银行称，国际货币基金组织(IMF)对中国最保守水平的建议为2.8万亿美元，如果中国的外汇储备按照当前这个速度继续下降，那么这一底限也为期不远。

“如果未来几个月发生这种情形，”法国兴业银行称，“有可能会出现一波投机性抛售，迫使中国央行不得不认输，进而允许市场来决定人民币汇价。”

一位20国集团(G20)央行高官则乐观得多。

“无论我提出什么数字，都远低于2.8万亿美元，”他表示，并称在协力稳定汇率的情况下，年底时外汇储备可能还会减少万亿。

**并无魔力数字**

汇丰分析师认为，从理论上来说，2万亿美元应该足够，但怀疑中国当局是否会甘冒让外储持续减少而令投资者将更多资金转往海外的风险。

Brown Brothers Harriman旗下全球新兴市场外汇策略主管Win Thin称，中国外储能够覆盖17个月的进口所需，而且短期外债规模仅相当于外储的25%，与外界认为的三个月和55%的新兴市场安全水准相比，情况要好得多。

“我要说，从我们使用的任何一个新兴市场标准来看，中国的外储水平都够多了。”

中国国内的分析师均认为，短期内决策者不会面临危机。

“我们有3.3万亿美元的外储。我们要担心什么？”总部位于北京的一家智库的分析师称，“我们有1.5万亿美元的海外净资产，贸易顺差也仍有6,000亿美元左右。”

即便在2025年之前降至2万亿美元，他称，“我们仍认为是安全无虞。”

另一位政府智库的经济学家认为底线在1.62万亿美元。

“他们对储备减少有些担忧，但现在恐慌还为时尚早，”他说道，尽管他承认海外投资者预期人民币会贬值，而中国当局则坚信中国基本面并不支持人民币继续走贬，这二者间相互冲突的看法仍是未解的结。

Brown Brothers Harriman的Thin说道，从根本上来说，安全水准线并不是比率是多少，而是信心。

“并没有‘魔力数字’...我确实认为信心在这整个中占到很大一部分，中国决策者确实在努力重树信心。”

据路透亚洲外汇部位调查显示，随着美元自高点回落，人民币空头部位自1月激升后已经开始下降。

不过声称看跌人民币的对冲基金Omni投资组合经理Chris Morrison则认为，临界点要比多数人预期的还要近。

“这场游戏的关键是关乎预期和信心...一旦市场认为到了底部，他们失去了所有的信任。我认为3万亿美元是个关键点。”(完)