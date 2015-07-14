中国今年二季度外储减少400亿美元 连续四季下降---路透测算

路透上海7月14日 - 中国央行周二公布数据显示，今年6月末外汇储备余额为3.69万亿美元，低于3.75万亿美元的路透调查中值。路透据此测算，今年二季度中国外汇储备减少400亿美元，为连续第四个季度下降，亦为七个季度以来最低水平，但今年二季度外储减少幅度较一季度的1,100亿美元略有下降。