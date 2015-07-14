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中国财经 | 2015年 7月 14日 星期二 10:34 BJT

中国今年二季度外储减少400亿美元 连续四季下降---路透测算

路透上海7月14日 - 中国央行周二公布数据显示，今年6月末外汇储备余额为3.69万亿美元，低于3.75万亿美元的路透调查中值。路透据此测算，今年二季度中国外汇储备减少400亿美元，为连续第四个季度下降，亦为七个季度以来最低水平，但今年二季度外储减少幅度较一季度的1,100亿美元略有下降。

央行数据并显示，6月末外币贷款余额9,211亿美元，同比增长0.7%，上半年外币贷款增加405亿美元，同比少增745亿美元。6月末外币存款余额6,815亿美元，同比增长8.8%，上半年外币存款增加710亿美元，同比少增552亿美元。

央行此前数据显示，今年3月末的外汇储备余额为3.73万亿美元，较去年12月末的3.84万亿美元减少1,100亿美元。2014年全年外币贷款累计增加582亿美元，外币存款累计增加1,084亿美元。

外汇储备(亿美元) :

2015年6月末 3月末 2014年12月末 9月末 6月末 3月末 2013年12月末 9月末 6月末

36,900 37,300 38,400 38,900 39,900 39,481 38,213 36,627 34,967 （完）

(发稿 张金栋；审校 林高丽)

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