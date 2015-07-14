中国今年二季度外储减少400亿美元 连续四季下降---路透测算

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海7月14日 - 中国央行周二公布数据显示，今年6月末外汇储备余额为3.69万亿美元，低于3.75万亿美元的路透调查中值。路透据此测算，今年二季度中国外汇储备减少400亿美元，为连续第四个季度下降，亦为七个季度以来最低水平，但今年二季度外储减少幅度较一季度的1,100亿美元略有下降。
央行数据并显示，6月末外币贷款余额9,211亿美元，同比增长0.7%，上半年外币贷款增加405亿美元，同比少增745亿美元。6月末外币存款余额6,815亿美元，同比增长8.8%，上半年外币存款增加710亿美元，同比少增552亿美元。
央行此前数据显示，今年3月末的外汇储备余额为3.73万亿美元，较去年12月末的3.84万亿美元减少1,100亿美元。2014年全年外币贷款累计增加582亿美元，外币存款累计增加1,084亿美元。
外汇储备(亿美元) :
2015年6月末 3月末 2014年12月末 9月末 6月末 3月末 2013年12月末 9月末 6月末
36,900 37,300 38,400 38,900 39,900 39,481 38,213 36,627 34,967 （完）
(发稿 张金栋；审校 林高丽)
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