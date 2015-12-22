中国外汇交易中心周三起将就延长外汇交易时间进行测试--消息

中国12月工业增加值同比增长6.0% 消费增长10.9%--国家统计局
路透北京1月20日 - 中国国家统计局周五公布，12月规模以上工业增加值同比增长6%，1-12月固定资产投资同比增长8.1%，均低于路透调查预估中值6.1%和8.3%。
路透上海12月22日 - 三位直接了解情况的消息人士周二透露，中国从周三起至12月30日，将就延长在岸人民币交易时间进行模拟测试。
在测试期间，中国外汇交易中心(CFETS)将把收盘时间从目前的16:30延长至23:30(1530 GMT)。
这三位消息人士均拒绝署名，因未获对媒体发表谈话的授权。
尚未联系到中国外汇交易中心的官员发表评论。(完)
(编译 杜明霞；审校 张涛)
路透北京1月20日 - 中国国家统计局周五公布，12月规模以上工业增加值同比增长6%，1-12月固定资产投资同比增长8.1%，均低于路透调查预估中值6.1%和8.3%。
路透北京1月20日 - 中国国家统计局周五公布，中国2016年全国房地产开发投资同比增长6.9%，增速高于前11月的6.5%；12月末商品房待售面积69,539万平方米，比11月末的69,095万平方米略有增加。
路透北京1月20日 - 中国国家统计局周五公布，2016年中国国内生产总值(GDP)同比增长6.7%，其中，四季度GDP同比增6.8%，略高于路透调查对四季度的预估中值6.7%。