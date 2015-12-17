中国11月银行结售汇逆差环比大增 美加息落地料续扩空间有限（更新版）

上海电影集团与华桦传媒将为派拉蒙影片注资10亿美元--消息
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
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路透北京12月17日 - 中国11月银行结售汇逆差环比大增1.7倍，表明企业和个人在人民币贬值预期日渐升温下换汇需求不断上升。由于12月人民币扩大跌势，已令部分贬值预期得到宣泄，且美联储加息靴子落地，预计12月结售汇逆差续扩空间有限。
分析人士并表示，中国11月贸易顺差回落，以及地缘局势较为紧张，也是结售汇逆差当月扩大的原因；另外远期结售汇签约逆差虽增，但仍处地量水平，说明此前央行对远期售汇的控制依然有效，这有助于缓和资本流出压力。
“总体来说，人民币贬值预期是主要的原因，当然还有地缘政治风险，也对资本流出产生压力；另外11月贸易顺差有所回落，结汇也会下降。”交通银行金融研究中心高级研究员刘健对路透表示。
11月开始，人民币兑美元一直处于下跌走势中，市场购汇意愿有增无减；而因美联储加息预期强烈，国际美元.DXY表现强劲，11月累计大涨3.32%。
华创债券团队亦点评指出，11月代客结售汇数据与金融机构口径外汇占款减少数额基本一致，反映私人部门人民币贬值预期仍强。
中国国家外汇管理局周四公布，11月银行结售汇逆差548亿美元，较上月的201亿美元大增1.7倍。其中银行代客结售汇逆差434亿美元；银行自身结售汇逆差114亿美元，上月则为顺差99亿美元。
中国央行日前数据显示，11月金融机构外汇占款减少2,213亿元人民币，继上月小幅增长后再度转负。当月央行口径外汇占款创历史第二大单月降幅。
对于银行自身结售汇转为逆差，华创债券团队认为，这一方面可能存在时滞的问题，也可能是央行要求商业银行以外汇交存款准备金。
他们并认为，前期商业银行可能与央行进行了货币掉期交易，因此商业银行自身在柜台市场结汇需求比较多，11月随着掉期交易逐渐到期，银行不再有额外结汇需求，或者掉期到期反而增加了银行当期的售汇需求。
**涉外收付款逆差亦扩大**
外管局网站数据并显示，11月银行代客远期净售汇67亿美元，较10月的17亿美元增2.9倍；截止11月末，远期未到期净售汇844亿美元，较10月末的892亿美元略减。
1-11月银行累计结售汇逆差3,764亿美元。其中，银行代客累计结售汇逆差4,261亿美元；银行自身累计结售汇顺差497亿美元。
此外，11月境内银行代客涉外收付款逆差438亿美元，较上月扩大近3.5倍；1-11月银行代客累计涉外收付款逆差1,172亿美元。
对此，华创债券团队认为，考虑到中国11月贸易仍维持较高顺差，涉外收付款的逆差应多由资本与金融项目导致，这与结售汇数据一起均反映了目前市场强烈的换汇需求，人民币仍面临较大贬值压力。
外管局从2015年开始，在此前每月公布数据口径和种类基础上，新增加公布银行代客涉外收付款中的货物贸易（海关统计口径）和其他投资两个子项目数据、中国国际收支口径货物贸易月度数据、中国外汇市场交易概况月度数据，并取消公布非居民人民币存款季度数据。（完）
更多数据细节，请点选国家外汇管理局网站(www.safe.gov.cn)
(发稿 张金栋; 审校 张喜良)
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