中国出售外汇储备资产很快将不仅限于美国公债--美银美林

路透伦敦1月11日 - 美银美林周一表示，中国出售的外汇储备资产可能很快将扩展至美国公债之外，美国公司债和欧元区主权债券在中国政府最可能抛售的资产之列。

为了防止资本流出激增给业已放缓的经济带来破坏性影响，中国去年出售的外汇储备资产达到创纪录的5,100亿美元。

据美银美林的估算，去年出售的外汇储备资产中，美国公债占了一大半，出售规模为2,920亿美元，随后为美国股票和美国机构债，出售额分别为920亿和30亿美元，此外还出售了1,700亿美元非美国资产。

该行的策略师估计，中国去年对美国公司债的投资增加了440亿美元至4,150亿美元，并称投资者过不了多久就会将注意力转向中国政府可能出售的其他资产上。

“未来两个月，我认为美国公债仍是抛售的主要资产。但如果在此之外的仍有压力，就可能会涉及非美国资产，在美国资产内部肯定会涉及公司和机构债券，”美银美林驻纽约的利率策略师Shyam Rajan说。

Rajan和他的同事们估计，中国3.33万亿美元外汇储备的构成中，有1.15万亿美元非美国资产(多数是短期欧元计价债券)、4,150亿美元美国公司债、2,120亿美元机构债、2,660亿美元股票以及1.29万亿美元的美国公债。

但Rajan说，即使中国全线抛售这些债券，也未必会自动激发债券收益率(殖利率)大幅上涨。他例举了去年下半年利率互换利差跌破零水准时美国公债的走势。

“利用外汇储备流动主题的一个方式是做相对价值交易，比如美国公债利率互换利差的收窄。我认为其他市场也是一样，”Rajan说。

去年创纪录水平的储备资产出售使中国外汇储备总额降至三年低点3.33万亿美元。多数分析师预计，今年中国外储将进一步下降。

摩根大通估计，自2014年第二季度以来，中国资本外流金额总计已达9,300亿美元，而信用评级机构惠誉周一则表示，这个数字已超过1万亿美元。

美国投行摩根士丹利周一加入高盛的行列，下调对人民币汇率的预估，称由于当前中国资本外流，且需要人民币走软来支撑经济。(完)