中国可能将把外汇储备中的10%配置为英镑--摩根士丹利

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透伦敦10月22日 - 摩根士丹利分析师称，在中国3.5万亿美元外汇储备中，该国料将把其中约10%的份额配置为英镑，这是其他新兴市场央行英镑持有量的两倍。
分析师Evan Brown和Charles Rubenfeld称，未来几年中国可能将以减持美元为代价，持有较以往更多的英镑，因中国希望增强与英国的关系；伦敦是全球最大的外汇交易中心。
“增持英镑的理由并不明确，可能是因为中国与英国关系加强带来的金融联系，而且伦敦是全球金融中心，”这两位分析师在研究报告中写道。
中国央行周三称，经国务院批准，与英格兰银行续签了双边本币互换协议，互换规模由原来的2,000亿元人民币/200亿英镑扩大至3,500亿元人民币/350亿英镑。中国央行新闻稿称，中英双边本币互换协议于10月20日签署，有效期三年，经双方同意可以展期。
据Baker & McKenzie律师事务所数据，2014年英国是中国资金的头号目的地，投资额为51亿美元；在中国国家主席习近平访问英国期间，两国签署了价值620亿美元的协议。
上月底，中国开始向国际货币基金组织(IMF)报告官方外汇储备情况，在努力使人民币成为国际储备货币的进程中，提供更多透明度。
是否将人民币纳入IMF特别提款权(SDR)货币篮子的决定，可能将于11月作出。
据9月30日IMF公布的数据，第二季全球外汇储备总额为11.5万亿美元，高于前季的11.4万亿美元。第二季美元占比降至63.7%，欧元占比持稳于20.7%。(完)
(编译 于春红; 审校 杜明霞)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。