中国可能将把外汇储备中的10%配置为英镑--摩根士丹利

路透伦敦10月22日 - 摩根士丹利分析师称，在中国3.5万亿美元外汇储备中，该国料将把其中约10%的份额配置为英镑，这是其他新兴市场央行英镑持有量的两倍。

分析师Evan Brown和Charles Rubenfeld称，未来几年中国可能将以减持美元为代价，持有较以往更多的英镑，因中国希望增强与英国的关系；伦敦是全球最大的外汇交易中心。

“增持英镑的理由并不明确，可能是因为中国与英国关系加强带来的金融联系，而且伦敦是全球金融中心，”这两位分析师在研究报告中写道。

中国央行周三称，经国务院批准，与英格兰银行续签了双边本币互换协议，互换规模由原来的2,000亿元人民币/200亿英镑扩大至3,500亿元人民币/350亿英镑。中国央行新闻稿称，中英双边本币互换协议于10月20日签署，有效期三年，经双方同意可以展期。

据Baker & McKenzie律师事务所数据，2014年英国是中国资金的头号目的地，投资额为51亿美元；在中国国家主席习近平访问英国期间，两国签署了价值620亿美元的协议。

上月底，中国开始向国际货币基金组织(IMF)报告官方外汇储备情况，在努力使人民币成为国际储备货币的进程中，提供更多透明度。

是否将人民币纳入IMF特别提款权(SDR)货币篮子的决定，可能将于11月作出。

据9月30日IMF公布的数据，第二季全球外汇储备总额为11.5万亿美元，高于前季的11.4万亿美元。第二季美元占比降至63.7%，欧元占比持稳于20.7%。(完)