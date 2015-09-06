中国向G20表示致力于结构性改革及经济成长-欧盟经济执委

路透9月4日 - 欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西在20国集团(G20)会议后向记者表示，中国周五向20国集团(G20)财经首长表示，致力于持续推动结构性改革，并将支撑经济成长。

莫斯科维西称，他注意到中国财政部长楼继伟在G20会议中提及的两个讯息。

“首先是对中国经济成长能力的信心，以及他推动中国结构性改革的决心。他称已经到了中国进行结构性改革的时候。”

莫斯可维西称，“其次则是当局将实施必要措施来维系成长的坚决意志。G20对此普遍有信心。少数代表表达对中国当局的支持。”(完)

(编译 张明钧; 审校 王丽鑫)

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