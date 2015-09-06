中国向G20表示致力于结构性改革及经济成长-欧盟经济执委

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透9月4日 - 欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西在20国集团(G20)会议后向记者表示，中国周五向20国集团(G20)财经首长表示，致力于持续推动结构性改革，并将支撑经济成长。
莫斯科维西称，他注意到中国财政部长楼继伟在G20会议中提及的两个讯息。
“首先是对中国经济成长能力的信心，以及他推动中国结构性改革的决心。他称已经到了中国进行结构性改革的时候。”
莫斯可维西称，“其次则是当局将实施必要措施来维系成长的坚决意志。G20对此普遍有信心。少数代表表达对中国当局的支持。”(完)
(编译 张明钧; 审校 王丽鑫)
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路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。