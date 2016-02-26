综述：中国畅谈增长计划 然G20会议缺乏政策共识

2016年2月25日，与会者参加在上海金融区举行的G20财长和央行行长会议。 REUTERS/Aly Song

路透上海2月26日 - 20国集团(G20)财经领导人会议周五在上海召开，而当下经济形势恶化，在如何修复各种问题方面也缺乏广泛的共识，在此背景下中国试图恢复全球对中国经济的信心。

中国是今年G20的轮值主席国，作为全球第二大经济体，其经济形势将是为期两日会议的主要议题，与此同时英国退出欧盟的威胁及其政治、经济影响也是与会者的担忧之处。

在上海参会的G20财长和央行总裁们呼吁，进一步在政策方面进行协调以应对全球经济放缓和金融市场动荡，但在采取何种措施方面存在分歧。

中国央行行长在周五上午的讲话中传递出有信心的讯息，并重申不会再通过贬值人民币来支撑经济的保证。他还试图影响对中国经济改革速度的预期。

“中国将在增长、重组和风险管理之间寻求平衡，”中国人民银行行长周小川在国际金融协会(IIF)与G20联合举办的会议上用英语表示。

“改革方向很明确...步调会有所不同，但改革将会继续，方向不会改变。”

笼罩这次峰会的是全球对中国管理国内市场、外汇和更大范围重组改革能力的担忧，这是最近几个月来投资者焦虑的根源。

美国财政部长杰克卢和其他官员都敦促北京不要像8月那样贬值人民币，并呼吁中国当局改善政策沟通。

周小川称，中国有货币政策的回旋余地，呼应了财政官员关于财政方面的说法。周四中国副财长朱光耀称，中国政府可以扩大财政赤字，一名央行研究员的文章称，今年赤字可能超过4%。

**欧洲担忧**

在债务水平不断上升，且利率处于极低水平之际，其他G20财经领导人很快淡化了推出进一步政策刺激措施的可能性。

“举债增长模式已经达到极限，”德国财政部长朔伊布勒在IIF会议上说。

“甚至正在带来新问题，如债务的增加、泡沫的产生、过度冒险、经济失去活力。”

英国央行总裁卡尼周五发出警告，各国央行把利率降至负值，可能形成“以邻为壑”的环境。

日本财务大臣麻生太郎周五淡然看待有关要求日本采取新财政刺激举措以提振经济增长的呼吁。

地缘政治也是欧洲代表的一大担忧。

法国财政部长萨潘在香港表示，英国留在欧盟是最佳选择，并预计英国民众将在6月23日的公投中做出“正确决定”。

而在他的讲话之前，金融时报也曾报导，英国财政大臣奥斯本正在争取G20对英国退出欧盟的风险发出警告。

**回旋空间有限**

政策制定者们在密切关注各种迹象，看中国是否已准备好应对他们看到的阻碍经济可持续发展的不均衡因素。

周小川表示，最新经济数据表明，今年经济增长出现积极信号，中国在货币政策方面仍然有空间和多种政策工具可以应对可能发生的下行风险，利率会起到更重要的作用。

“...利率信号比较清晰...所以要逐渐建立利率走廊，”他表示。

“过去走廊中间值依赖于基准利率，现在更多依靠央行公开市场操作所产生的利率作为中间值。”

但是G20成员国并未低估中国的经济挑战。

国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周五表示，中国面临沉重的结构改革任务。

中国央行行长周小川表示，资本流动多数情况是正常的，去年外汇储备下降过快有多重因素，国家对外支付能力不值得担心。并称要继续实行稳健货币政策。

除中国外，德国财政部长朔伊布勒呼吁进行结构性改革和持之以恒的金融监管，从而降低市场波动。

IMF周三在一份报告中称，G20现在必须计划采取联合刺激举措，以止住全球经济减速势头。

经济合作暨发展组织(OECD)周五呼吁G20加快改革进程，以在贸易往来放缓和投资疲弱的环境下努力促进经济增长。(完)