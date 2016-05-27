中国对七国集团南海问题声明表示强烈不满（更新版）

路透北京5月27日 - 路透北京5月27日 - 中国外交部发言人华春莹周五在例行记者会上称，中国对七国集团（G7）领导人有关南海问题的声明表示强烈不满。

“这次日方主办七国集团峰会，炒作南海问题，渲染紧张局势，不利于南海局势的稳定，也不符合G7作为发达国家经济治理平台的身份，”华春莹说道，“中方对日本和G7的做法表示强烈的不满。”