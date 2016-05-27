中国对七国集团南海问题声明表示强烈不满（更新版）

韩国总统朴槿惠密友崔顺实否认知晓2015年三星关联公司合并案
路透首尔1月16日 - 韩国总统朴槿惠密友崔顺实周一称，对2015年三星集团两家关联公司备受争议的合并计划，自己事先并不知情。
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路透北京5月27日 - 路透北京5月27日 - 中国外交部发言人华春莹周五在例行记者会上称，中国对七国集团（G7）领导人有关南海问题的声明表示强烈不满。
“这次日方主办七国集团峰会，炒作南海问题，渲染紧张局势，不利于南海局势的稳定，也不符合G7作为发达国家经济治理平台的身份，”华春莹说道，“中方对日本和G7的做法表示强烈的不满。”
七国集团领导人周四一致认为有必要就西太平洋地区的海洋主权声索释出强烈讯息。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
路透首尔1月16日 - 韩国总统朴槿惠密友崔顺实周一称，对2015年三星集团两家关联公司备受争议的合并计划，自己事先并不知情。
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