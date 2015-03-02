中国天然气价并轨后平均价略降 刺激华润燃气等股价上涨

路透香港3月2日 - 综合投行报告指出，中国将于4月1日起实现非居民用气价并轨及直供气价放开试点改革，将会令到城市燃气供应商的平均销售价略为下降，消息刺激华润燃气(1193.HK)、中国燃气(0384.HK)以及新奥能源(2688.HK)等股价分别涨逾5-7%。

不过，气价减幅不足以提升天然气相对燃油的竞争力，加上国内经济以及工业增长减慢导致天然气需求疲弱，令人关注售气量的增长可能出现放缓。以下为部分投行的观点。

**高盛**

预期零售气价仍将高于燃油价格，然原油价回升以及直供气价试点扩大，将会提振中期的国内天然气需求。

拥有较高增量气比例以及新建项目的城市燃气供应商将会受惠于是次改革，其中包括华润燃气、中国燃气以及新奥能源。预期增量气销售占比达40%，在存量气与增量气的价格并轨后，这些公司的平均天然气采购价将降低0.1-0.12元人民币/立方米，2015年度净利至少增长8-17%。

不过此次改革估计令中石油(0857.HK)(601857.SS)、中石化(0386.HK)(600028.SS)及中海油(0883.HK)三大上游供应商于2016年度每股盈利分别下降10%、4%及3%。

**中信里昂**

城市燃气供应商在过去两年面对国内气价上涨所产生的边际利润压力将会得到纾缓，估计此次价格并轨令到平均的燃气售价最多下调2%，并消除市场对国内气价下调的担忧，然减幅不足以扭转最近数季国内天然气需求疲弱的情况。

该行将未来数年中国的城市燃气需求下调2-5个百分点，同时将华润燃气的目标价由28港元降至25港元，但维持“买入”评级，同时将新奥能源的目标价由50港元调至46港元，评级由“跑输大市”升至“优于大市”。对中华煤气(0003.HK)维持“确信沽售”评级，因油价下滑削弱公司谋求新能源发展以带动整体增长的模式。

**中金**

增量气价降低0.44元/立方米有助稳定消费，但不足以提升城市燃气供应商的竞争力，因此预期华润燃气、中国燃气与新奥能源的利润率可能受压，加上直供气改革（即放开天然气直供用户用气门站价格，容许上游生产商与用户直接订定供气协议）将会令到市场竞争进一步加剧，售气量可能下跌。

该行调整燃气股投资/目标价情况：

投资评级 目标价

华润燃气 维持“沽售” 18港元降至16港元

新奥能源 “买入”调至“持有” 60港元降至43.8港元

中国燃气 “买入”调至“持有” 下调37%至12.6港元

昆仑能源 维持“持有” 下调35%至7.8港元

（完）

(记者 雷美珍；审校 曾祥进)

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