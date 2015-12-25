中国发改委：天然气局部供需矛盾显现 利用价格杠杆节约用气

上海电影集团与华桦传媒将为派拉蒙影片注资10亿美元--消息
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
路透北京12月25日 - 中国国家发改委周五表示，近期天然气局部供需矛盾开始显现，为应对冬季用气高峰，发改委要求积极利用价格杠杆引导节约用气，及时启动有序用气方案。
发改委网站刊登的新闻稿称，今年入冬以来，天然气供需总体平稳。但受连续强冷空气和雨雪天气影响，近期北方地区天然气用量大幅增加，供应压力加大，局部供需矛盾开始显现。
发改委要求落实“压工保民”措施。中石油、中石化、中海油等生产企业，要在保持主力气田及输配气管道安全平稳运行的同时，率先压减油气田自用和系统内工业企业用气，努力增加外供资源量。各省区市在用气需求明显超过供应能力时，首先压减工业用气，确保民生重点需求。
同时，及时启动有序用气方案，始终将居民生活、公共交通用气放在首位；科学削减高峰时段用量，利用天然气集中供暖的地区要优化供热调度，必要时采取低温运行措施，尽量控制室温，节约用气。
还要积极利用价格杠杆引导节约用气。各地要充分利用价格杠杆加强需求侧管理，积极研究推行季节性差价、可中断气价等价格政策，引导用户削峰填谷，控制季节性峰谷差。建立健全居民生活用气阶梯价格制度，引导居民节约用气。
发改委此前发布公告称，今年以来，天然气供需形势总体平稳。如不出现极端天气情况，今冬明春（2015年11月至2016年3月）天然气总体供大于求，资源供应形势好于往年。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司周五公告称，对近日有媒体报道指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
路透北京1月20日 - 中国国家统计局周五公布，2016年国内生产总值（GDP）同比增长6.7%，创1990年以来最低年度增速，当时为3.9%；四季度GDP同比增长6.8%，略高于路透调查四季度的预估中值6.7%，去年前三季度均为6.7%。