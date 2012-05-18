新一轮页岩气探矿权招标仅限内资企业--国土资源部

路透上海5月18日电---中国国土资源部地质勘查司周五发布公告称,页岩气探矿权招标出让工作即将启动,投标人资格限定於中国境内注册的内资企业,有别于此前国内媒体报导所称外企可以合资、合作的方式参与.

刊登在国土资源部网站上的公告并设定了投标主体的规模和资质门槛,投标内资企业的注册资金应在人民币3亿元以上,同时应具有石油天然气或气体矿产勘查资质,或已与具有勘查资质的企事业单位建立合作关系.

国土资源部公告目的是为此轮投标进行意向调查.公告还称,投标企业应为独立法人而不得以联合体投标,须具有良好的财务状况和健全的财务会计制度.

中国证券报上周援引国土资源部人士的话称,页岩气探矿权第二轮招标已基本准备完毕,只要具备资金和油气勘探开发相关资质,国企民企均可参与,也允许外企以合资、合作的方式参与中国页岩气的勘探开发.

页岩气勘探开发热情日益升温,但其成本参差不齐,完钻一口页岩气井的成本从几千万至亿元人民币不等.目前许多民营企业正在探索较低成本的钻井技术和模式.而在美国,由於实现了规模化开采,完钻一口页岩气井的成本约在350-380万美元之间.

据国内几大石油公司数据资料,截至4月底,中国一共完钻63口页岩气(油)井,其中石油公司61口,国土资源部2口,且已有30口页岩气井获得工业气流.但较之美国,差距依然明显.据不完全统计,目前美国已完钻近10万口页岩气(油)井,仅2011年一年就完钻近1万口.

中证报上月曾援引消息人士称,页岩气探矿权第二轮招标或於7月、8月启动,初定20个区块面向包括民营企业在内的企业招标,企业数量暂定17家.报导称,虽然向民营企业开放,但参与竞标的多为央企或省、市政府所属的二级国有企业.(完)

参看详情请点选(here)

--发稿 李然; 审校 黄凯

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。