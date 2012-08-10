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路透中文国际短讯 | 2012年 8月 10日 星期五 11:11 BJT

中国周五起上调成品油价4-5%

中国发改委周四宣布，根据近期国际市场油价变化情况，周五起上调成品油价4-5%。在中国目前定价机制之下，如果指标原油价格在22个工作日内上涨逾4%，通常会引起价格上调。5月-7月期间，中国总共三次下调油价，使油品零售价格总共下降14%。

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